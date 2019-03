Malagò | Coni rappresentanza democratica

CONI - Giovanni Malagò : “Pensare di più ai nuovi sport olimpici. Skate - surf e arrampicata sportiva interessano ai giovani” : Il presidente del CONI Giovanni Malagò, come riporta l’ANSA, a margine dell’inaugurazione della sede del CONI provinciale di Massa Carrara ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulle nuove discipline olimpiche e sul seguito che queste hanno da parte delle nuove generazioni. Il numero uno dello sport italiano ha dichiarato: “Non pensate soltanto agli sport tradizionali o più conosciuti: pallacanestro, tennis, ...

Omicidio Stadio Flaminio - degrado nell'impianto sportivo. Malagò - Coni - : «Diventi casa del rugby» : 3 febbraio 2018. Stadio Flaminio. Nella mattinata è stato rinvenuto un cadavere. Si tratta del clochard cingalese 68enne Sulin Wickmasingha, detto «Charlie». Dai primi accertamenti l'uomo risulterà ...

Coni - la politica delegittima Malagò : e chi dice che sia sbagliato? : Con un drastico ridimensionamento del Coni , il cui ruolo da Leviatano sul sistema sportivo italiano non ha pari al mondo. Questa è la fotografia della situazione. Quanto al giudizio sulla bontà o ...

Coni - a Roma presentata la riforma Sport e Salute. Le parole di Giorgetti - Malagò e Salvini : Lo ero dal primo giorno perché conosco bene quel mondo. Il grande errore sarebbe quello di non portare rispetto a qualsiasi altra candidatura, soprattutto quella di un paese come la Svezia che non ha ...

Presentata la riforma dello sport. Giorgetti : “Vogliamo il bene dell’Italia”. Malagò : “Da definire il perimetro d’azione del Coni” : Giornata importante per lo sport italiano, oggi al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma è stata Presentata la riforma voluta dal Governo. Ovviamente era presente Giancarlo Giorgetti, sottosegretario con delega allo sport che ha fatto un punto della situazione: “Siamo qui per svelenire un clima che è stato alimentato dai media e che secondo me non ha motivo di fondamento. Questa riforma non nasce contro nessuno e non nasce ...

Coni - Giovanni Malagò convinto : “in caso di cori razzisti le partite vanno fermate” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato della possibilità di interrompere le gare calcistiche in caso di atti di razzismo “Fermare le partite per i cori razzisti? La mia personale opinione è che vada fatto, poi ci sono delle regole che impongono una procedura, un protocollo, la domanda va fatta a chi ha la responsabilità. Ci sono dei regolamenti, se si pensa che vadano male bisogna fare di tutto per cambiarli ma è tutta ...

Bolzano accoglie lo sport italiano per la Giunta CONI. Malagò : grati per i successi dei vostri campioni : E' stato un bel periodo quello agonistico, seguo sempre tutte le gare e il mondo del CONI". Gedda Weissensteiner: "Voglio ringraziare la Provincia e il Presidente per aver dato sostegno allo slittino.

disgelo Coni-Governo Malagò : «Sono ottimista» : 'Non c'è nessuna volontà di intrusione da parte della politica, il Coni resta nella sua assoluta autonomia che, anzi, viene esaltata - ha detto Giorgetti -. Le federazioni continueranno a fare quello ...

Malagò : Coni conservi compiti e funzioni : Quanto alla intitolazione del nuovo ente 'Sport e Salute' che sostituirà l'attuale Coni servizi, Malagò incalza: "Facciamo in modo che rimanga un nome formale - ha sottolineato il capo dello sport ...

Riforma Coni - Malagò : 'Non ero ottimista - oggi lo sono' : Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, aprendo i lavori degli stati generali dello sport italiano al salone d'onore del Coni alla presenza dei sottosegretari alla Presidenza del consiglio ...

Distensione tra Coni e Governo? Giovanni Malagò : “Ottimista sulla riforma dello sport”. Giorgetti : “La politica non farà intrusioni” : Nella giornata odierna si sono svolti gli Stati Generali dello Sport, una giornata di approfondimenti e dibattiti organizzata dal Coni presso il Salone d’Onore di Palazzo H a Roma. Le prime dichiarazioni rilasciate dai protagonisti hanno lasciato intendere che c’è un clima di Distensione tra Governo e Coni dopo le polemiche dell’ultimo periodo in merito alla riforma dello sport voluta da Palazzo Chigi. Il Presidente Giovanni ...

Riforma Coni - Malagò : Non ero ottimista - oggi lo sono : Lo sport funziona, produce risultati, ma non può rimanere ancorato al passato' . STATI GENERALI DELLO SPORT ITALIANO - Un intervento di saluto del presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha aperto a ...

Coni - Malagò : “si vede la luce in fondo al tunnel” : “Questo è un momento particolare, lo riconosciamo, però si vede una luce in fondo al tunnel perché stiamo trattando su quelli che sono gli aspetti attuativi che rappresentano la concretezza, la praticità di qualsiasi impianto normativo. Cerchiamo di guardare le cose con ottimismo perché siamo uomini di sport”. Sono le importanti dichiarazioni da parte del presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel suo intervento al workshop ...