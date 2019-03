Ginevra 2019 | tutti pazzi per l' ibrido

Salone di Ginevra 2019 – Honda e-Prototype in anteprima mondiale [GALLERY] : Honda al Salone di Ginevra 2019. Ad accompagnare l’anteprima mondiale di Honda e-Prototype all’edizione 2019 del Salone di Ginevra, ci saranno i più recenti ed entusiasmanti modelli della Casa nipponica Dal palcoscenico di Ginevra, Honda annuncerà anche l’ulteriore spinta nel campo dei modelli a propulsione elettrica. Honda ha infatti dichiarato l’intenzione, entro il 2025, di commercializzare il 100% delle vendite ...

Salone di Ginevra 2019 – Nissan lancia il concept IMQ : la nuova generazione di crossover dal design avanzato [GALLERY] : Nissan lancia il concept IMQ al Ginevra Motor Show 2019. La nuova generazione di crossover dal design avanzato e dal sistema e-POWER a trazione integrale Nissan presenta, in anteprima mondiale al Ginevra Motor Show, il concept IMQ che unisce la tradizione giapponese e le tecnologie più innovative. Il design della vettura riflette l’innovazione e la leadership di Nissan nei crossover e rappresenta la visione del futuro di questo segmento in ...

Salone di Ginevra 2019 – SsangYong presenta il nuovo Korando per il mercato europeo [GALLERY] : 89° Motor Show Internazionale di Ginevra 2019: SsangYong lancia il nuovo Korando per il mercato europeo. Il nuovo SUV con un look contemporaneo completamente rinnovato SsangYong lancia il suo nuovissimo Korando, la quarta generazione di SUV con questo nome, sviluppando il design del SIV-2 presentato in anteprima al Motor Show di Ginevra nel 2016. In commercio a breve in Corea, l’auto sarà messa in vendita in tutta Europa dalla metà del ...

Salone di Ginevra 2019 : svelata al grande pubblico la Ferrari F8 Tributo : A pochi giorni dalla diffusione delle prime immagini, Ferrari sceglie il Salone dell’auto di Ginevra 2019, per svelare al grande pubblico la nuova F8 Tributo. “Il 2019 è un anno molto importante. Lanceremo molti nuovi prodotti, questo è solo il primo capitolo, il modello che rappresenta un Tributo al motore più potente di sempre nella storia della Casa di Maranello, il V8“, ha spiegato nel corso della presentazione alla stampa il ...

Porsche al Salone di Ginevra 2019 con nuovi modelli con motore anteriore - centrale e posteriore [GALLERY] : Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra 2019: Porsche presenta nuovi modelli con motore anteriore, centrale e posteriore. Un modello bestseller, un’icona, una pura sportiva: la primavera debutta in perfetto stile Porsche Porsche lancia tre nuovi modelli sportivi in occasione dell’89° edizione del Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra. In evidenza è la nuova 911 Cabriolet(1).“Ad ogni nuova generazione della 911 affrontiamo la sfida ...

Salone di Ginevra 2019 a trazione ibrida : L'Europa sceglie l'ibrido . E se non lo scrive in un foglio di carta, come nelle migliori tradizioni qui a Ginevra , dove si sono discussi e risolti dilemmi ben più pesanti, lo fa mettendo sul ...

Salone di Ginevra 2019 - va in onda il Talent Show dell’auto. Ma è un reality? : Salone di Ginevra 2019, anche l’auto ha il suo Talent Show. A caccia di ascolti tra il pubblico giovane a colpi di intelligenza artificiale e qualche inquadratura da stupore digitale. Oppure su quell’isola che non è, ma lo sembra così tanto. Quella Svizzera ricca e orologiaia sulle sponde del Lago Lemano, dove qualsiasi marchio automobilistico non gioca spalleggiato dalla politica che avrebbe in casa. Tutti Vip in una diplomatica ...

Salone Ginevra - l'elettrica Jaguar i-Pace è l'Auto dell Anno 2019 : Ginevra, 4 mar., askanews, - È il Suv elettrico della Jaguar, i-Pace l'Auto dell'Anno 2019. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta da 60 giornalisti di settore ...

Salone di Ginevra 2019 - novità Porsche : foto - video e informazioni : ... cerchi in lega da 20 ed il pacchetto Sport Chrono, consente una risposta ancora più sportivo di telaio, motore e cambio, che per l'occasione è offerto di serie. Il cuore propulsivo delle nuove ...

