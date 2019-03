Di Lauro | la compagna del boss ai vicini di casa | «Scusate per il falso nome»

Di Lauro - la compagna del boss chiede scusa ai vicini di casa : 'Scusate per il falso nome' : Ha chiesto scusa , prima di lasciare l'abitazione, Cira Marino, 29 anni, la compagna 'storica' di Marco Di Lauro , il boss dell'omonimo clan di Secondigliano fondato dal padre Paolo, detto 'Ciruzzo 'o ...

Sanremo 2019 - Morgan duetta con Achille Lauro. L’ex compagna : “Pensa solo alla vita pubblica - sua figlia l’ha vista due volte in sei anni” : C’è anche Marco Castoldi in arte Morgan sul palco dell‘Ariston: canta “Rolls Royce” assieme ad Achille Lauro. Il suo ritorno al Festival di Sanremo è stato preceduto però dalla polemica sollevata dall’ex compagna Jessica Mazzoli che qualche settimana fa, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, l’aveva attaccato duramente, accusandolo di trascurare la figlia. “Mi sono resa conto che per lui Lara, sua ...