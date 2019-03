Serie A | Napoli-Juve 1-2 | gol e highlights

Serie A Napoli - l'agente di Meret : «L'uscita su Ronaldo non era cattiva» : Napoli - Intervistato da Rai Radio 1 Sport, l'agente Andrea Pastorello , procuratore del portiere del Napoli Alex Meret , ha parlato della, breve, prestazione del suo assistito contro la Juventus : "Non intendo commentare la decisione ...

La Serie A è stata demolita : Napoli ko - Juve vola a +16. E Insigne "tradisce" i suoi : A questo punto, forse solo un cataclisma potrà sfilare alla Juventus il suo ottavo scudetto di fila. La vittoria del San Paolo, contro un Napoli che ha giocato per venti minuti in dieci - il tempo intercorso tra il rosso a Meret e quello a Pjanic - ha certificato la conquista pressoché matematica de

Napoli-Juventus 1-2 - Serie A : i bianconeri ipotecano lo scudetto. Insigne si divora il pareggio su rigore : La Juventus ha definitivamente messo le mani sullo scudetto, i bianconeri hanno sconfitto il Napoli per 2-1 nel big match della 26^ giornata della Serie A e ora vantano 16 punti di vantaggio proprio sui partenopei quando mancano dodici turni al termine della stagione. I Campioni d’Italia hanno espugnato il San Paolo al termine di uno scontro diretto vibrante e hanno confermato di essere i padroni del campionato. Massimiliano Allegri opta ...

LIVE Napoli-Juventus - Serie A 2019 in DIRETTA : scontro diretto per lo scudetto al San Paolo : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Juventus, big match del campionato di calcio di Serie A. Al San Paolo va in scena una grande classica del “Pallone” nostrano e ci si gioca una fetta di “scudetto” importante. La Vecchia Signora sta dominando il torneo nazionale con un cammino da record. I bianconeri sono imbattuti e hanno ottenuto ben 69 punti dei 75 disponibili, vincendo 22 gare su 25 (prima squadra a ...

