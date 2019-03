Essex | muore | forse suicida | Keith Flint vocalist dei Prodigy

Blastingnews

(Di lunedì 4 marzo 2019), quarantanovenne leader dei, è stato ritrovato morto nella sua casa, nell', in Inghilterra. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, i soccorsi sono giunti sul posto in seguito ad una chiamata intorno alle 8 di mattina di lunedì 4 marzo; una volta entrati nell'abitazione hanno purtroppo ritrovato il corpo senza vita del celebre cantante. Per il momento le autorità non trattano la morte come sospetta, aspettando l'esito degli esami del coroner. Tuttavia, qualche sospetto che possa non trattarsi di una morte naturale viene dalla conferma del decesso pubblicata da Liam Howlett sul profilo Instagram ufficiale della band: "La notizia è vera. Non posso credere che lo stia dicendo, ma nostro fratellosi è tolto la vita questo weekend. Sono scioccato, arrabbiato, confuso e con il cuore a pezzi.''...