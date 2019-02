Ufficiale | finisce il sogno di Ranieri | esonerato dal Fulham

calcioweb.eu

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Claudioè stato, il tecnico è stato sollevato dall’incarico dal. La conferma arriva da Shahid Khan, co-proprietario della società inglese: “Dopo la discussione di questo pomeriggio, Claudioha accettato la mia decisione secondo la quale un cambiamento sarebbe convenuto a tutti. Questo non mi ha sorpreso – si legge – Claudio è stato perfetto gentiluomo, come sempre. Il suo operato alnon ha prodotto il risultato che ci aspettavamo a novembre, ma non è da incolpare per la posizione in cui ci troviamo oggi. Claudio è entrato in una situazione difficile, ereditando una squadra che aveva guadagnato solo un punto nelle sue precedenti otto partite, e ha dato una spinta immediata portando il nostro Club a nove punti nelle sue prime otto partite come allenatore. Sebbene non siamo stati in grado di mantenere quel ritmo da ...

