Traffico Roma del 28-02-2019 ore 20 | 00

poliziadistato : Roma 20 arresti a borgata “Quartaccio” per traffico stupefacenti Nel 2015 le indagini del Commissariato Primavalle… - fattoquotidiano : Rifiuti Roma, tredici arresti per traffico illecito di rifiuti: anche 3 dipendenti Ama - oneenrico : RT @Paolo__Ferrara: Da mesi Zingaretti che governa la Regione tiene i cittadini di Roma e di Fiumicino in ostaggio su un ponte. Manutenzion… -
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONA SERA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA BIVIO Roma-FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA TUSCOLANA ED APPIA. CODE A TRATTI IN VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SULLA ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 RF DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA BIVIO Roma-FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA TUSCOLANA ED APPIA. CODE A TRATTI IN VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SULLA ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 RF DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA BIVIO Roma-FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA TUSCOLANA ED APPIA. CODE A TRATTI IN VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SULLA ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 17:50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONA SERA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA SALARIA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA, TRA VIA FIORENTINI E LA RUSTICA VERSO ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONA SERA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, CODE A TRATTI CAUSA LAVORI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA. TANGENZIALE EST IN CODA TRA ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 16:50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA MAGLIANA E TUSCOLANA, CODE A TRATTI CAUSA LAVORI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA. TANGENZIALE EST IN CODA TRA ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico REGOLARE REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO ANULARE, NÉ SULLE ALTRE AUTOSTRADE. SULLA FLAMINIA PERMANGONO INVECE CODE A PARTIRE DA LABARO SINO AL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. CODE IN VIA ...
Roma : in occasione derby ecco strade interdette a Traffico : Roma – In occasione dell’incontro di calcio tra Lazio e Roma, che si disputera’ sabato alle 20.30 allo stadio Olimpico, le seguenti strade saranno interdette al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di pronto intervento e di trasporto pubblico, dalle 18 fino a cessate esigenze: Lungotevere Maresciallo Cadorna; Ponte Duca D’Aosta; Lungotevere Diaz nel tratto compreso tra Piazzale De Bosis e Largo ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico REGOLARE REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO ANULARE, NÉ SULLE ALTRE AUTOSTRADE. SULLA FLAMINIA PERMANGONO INVECE CODE A PARTIRE DA LABARO SINO AL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. CODE IN VIA ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO ANULARE, NÉ SULLE ALTRE AUTOSTRADE. SULLA FLAMINIA PERMANGONO INVECE CODE A PARTIRE DA LABARO SINO AL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA A CAUSA DI UNA RIDUZIONE ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO ANULARE, NÉ SULLE ALTRE AUTOSTRADE. SULLA FLAMINIA PERMANGONO INVECE CODE A PARTIRE DA LABARO SINO AL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA A CAUSA DI UNA RIDUZIONE ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 9.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO STA CALANDO PROGRESSIVAMENTE DI INTENSITÀ IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO INCOLONNAMENTI DALL’USCITA NOMENTANA ALLA TIBURTINA, PROSEGUENDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA CASILINA SINO ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 9.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO STA CALANDO PROGRESSIVAMENTE DI INTENSITÀ IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO INCOLONNAMENTI DALL’USCITA NOMENTANA ALLA TIBURTINA, PROSEGUENDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA CASILINA SINO ...