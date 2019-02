TFA Sostegno | nuove date e primi bandi dalle università

leggioggi

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Il 21 febbraio 2019 è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Istruzione contenente le indicazioni sullee le prove da sostenere per accedere ai percorsi di specializzazione per ilNel decreto si legge che ogni Ateneo che ha validamente presentato la propria offerta formativa potenziale è autorizzato ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività dididattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate nello stesso decreto.Scarica l’allegato con le sedi e i posti disponibiliIl MIUR ha fornito le indicazioni generali di svolgimento e leche, inizialmente fissate per il 26 e 27 marzo 2019, sono state recentemente sostituite dal ...

