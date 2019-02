affaritaliani

(Di giovedì 28 febbraio 2019) “Dalle 10 iniziali,rimaste inofferte per la reindustrializzazione del sitodi Novi, fra cui cianch’io checapofila di unadi cinque soggetti, di cui fanno parte anche una, che opera come partner finanziario e due imprenditori del cioccolato”. Riccardo Piacenza, il patron dell’omonimo gruppo tessile di Fubine Monferrato, in provincia di Alessandria, conosciuto per la maglieria in cachemire Segui su affaritaliani.it

GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: 'Quattro in corsa per la Pernigotti Io sono in cordata con una banca' - Affaritaliani : 'Quattro in corsa per la Pernigotti Io sono in cordata con una banca' - andreadeugeni : #Pernigotti 4 offerte per la reindustrializzazione della fabbrica di Novi. La cordata italiana con una banca e 2 im… -