Napoli | è caos marcatempo al Cardarelli | problemi per la rilevazione digitale

Napoli - tentata aggressione ai tifosi dello Zurigo : lacrimogeni e caos : Circa cinquanta tifosi napoletani hanno tentato di aggredire un gruppo di supporter dello Zurigo, giunti in città per assistere allo stadio 'San Paolo' per assistere alla gara di ritorno dei ...

Dottori aggrediti e caos - è disastro guardia medica a Napoli : Guardie mediche, camici bianchi chiamati di notte e nei festivi , il turno scatta dalle 12 di ogni sabato, a casa del paziente. Presenza fissa in ogni distretto per una funzione a metà strada tra l'...

Napoli - il caos passi carrabili : otto su dieci sono irregolari : A Napoli 8 passi carrabili su 10 sono irregolari, tra mancati rinnovi e segnali realizzati e affissi senza alcuna autorizzazione. A far luce sul fenomeno, che comporta una mancata entrata per...

Buche - è caos risarcimenti a Napoli : il Comune senza polizza : Sul finire della settimana scorsa il capo dell'avvocatura ha scritto un report sulla questione delle Buche stradali e dei risarcimenti. L'ha fatto su richiesta della Commissione Infrastrutture, ne ha ...

Rifiuti a Napoli - rischio caos : 'Sversateli in città' : A leggere i documenti ufficiali pare che una crisi profonda nella gestione dei Rifiuti sia dietro l'angolo, anzi che sia già presente; a sentire le parole di chi si occupa della gestione dei Rifiuti, ...

Le notizie del giorno – L’arresto dell’ex presidente del Napoli ed il caos Genoa-Milan : Le notizie del giorno – Novità nelle ultime ore per quanto riguarda il Napoli, l’ex patron azzurro Giorgio Corbelli si trova agli arresti domiciliari nella sua casa di Brescia, l’imprenditore sta infatti scontando la condanna ad un anno per reati fiscali commessi quando era presidente di Finarte, casa d’aste che era quotata in Borsa e fallita nel 2012. Inoltre l’ex presidente del Napoli dovrà affrontare a breve anche il nuovo ...

Napoli - caos mense scolastiche : pasti gettati via e bambini digiuni : La prima settimana di refezione scolastica con i vincitori della nuova gara è andata. L'argomento è da sempre molto delicato e le famiglie tirano le somme sulla qualità delle proposte offerte ai loro ...

Caos movida a Napoli - cambiano le regole : sì alla musica più alta nei locali : ... o con la Costituzione e la sacrosanta tutela della salute pubblica per i danni che il frastuono provoca, come appurato in migliaia di studi e ricerche di università di tutto il mondo. CONTINUA A ...

Movida a Napoli - ha vinto il caos : 'Mai più un Natale così' : L'ordinanza sindacale per le festività natalizie è stata un flop. La ressa ha impedito ai mezzi di soccorso di muoversi agevolmente e in molti casi sono rimasti fermi a lungo tra la folla che non dava ...

Inter-Napoli - è morto un tifoso interista dopo il caos al Meazza : il mondo del calcio ha deluso ancora! : Boxing Day di Serie A caratterizzato da razzismo, morte e scontri, una vergogna per il nostro calcio che sembra non voler cambiare Un morto e 4 feriti gravi, un bollettino di guerra quello del primo Boxing Day del calcio italiano. Doveva essere una festa per la nostra Serie A, invece si è trasformata in una giornata di morte e razzismo in quel di Milano col caso Koulibaly a far discutere. Come detto, ci è scappato anche il morto. Si tratta ...

Roma-Napoli AV - guasto a rete alimentazione e linea bloccata con caos treni. Tecnici RFI al lavoro : Improvviso guasto nel pomeriggio di mercoledì 26 dicembre all'infrastruttura della rete elettrica di alimentazione sulla linea AV Roma-Napoli. L'inconveniente ha interessato la tratta ad alta Velocità ...