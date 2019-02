La BBC racconterà Michael Jackson in un documentario alternativo a Leaving Neverland

optimaitalia

(Di giovedì 28 febbraio 2019)Il Re del Pop è stato di nuovo calpestato, negli ultimi mesi, per colpa del film di Dan Reed presentato al Sundance Film Festival, ma la BBC rilancia con un. Nel docufilm contestato e tuttavia adottato dalla HBO per la messa in onda sono riportate le testimonianze di Wade Robson e James Safechuck, che in quattro ore di pellicola raccontano i presunti abusi sessuali subiti da, accuse che arrivano dopo la piena assoluzione del tribunale e nonostante i documenti dell'FBI che dimostrano la totale innocenza della voce di You're not alone.Soprattutto, Robson e Safechuck ritrattano le loro testimonianze dopo aver difeso il Re del Pop per tantissimi anni, e proprio su questo laEstate vuole condurre la propria battaglia: i due ragazzi hanno rivisto le loro posizioni solamente dopo la morte del Re del Pop, ma non ...

OptiMagazine : La BBC racconterà @michaeljackson in un documentario alternativo a Leaving Neverland -