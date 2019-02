Infortunio di Palacios | l' Inter si potrebbe reinserire nella corsa al ' nuovo Riquelme'

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Sembrava ormai tutto fatto per il passaggio di Exequielal Real Madrid. I blancos avevano strappato un accordo formale con club e giocatore per il trasferimento in Spagna del talentuoso playmaker argentinostagione 2019/2020.L'al perone della gamba destra, però,cambiare gli scenari, con le merengues che non sarebbero più certe di voler acquistare il classe 1998 dal River Plate. Ecco, dunque, che l'inserirsial ragazzo, essendo Milano una meta gradita a lui e al suo entourage. Exequielè una sorta di "enfant prodige" del calcio argentino, spesso accostato per caratteristiche a Juan Romàn...

