Incendio sul Dos del Ghirlo | bruciati 30 ettari di bosco

Bari - Incendio in un condominio a Santo Spirito : gli inquilini si rifugiano sul tetto. Nessun ferito : Il rogo in via Mannarino a Santo Spirito: le fiamme sono partite da un box adibito a deposito e l'edificio è stato temporaneamente evacuato dopo aver soccorso le persone che erano salite sul tetto

Spento l'Incendio sulla nave a largo di Chioggia - tutti in salvo : Roma, 27 feb., askanews, - Sono terminate le operazioni di spegnimento dell'incendio sulla nave HALA B, mercantile Bulk Carrier di 115 metri battente bandiera del Belize con un carico di legname che ...

Chioggia - fiamme sulla nave cargo : spento l'Incendio : Tags: Chioggia cronaca incendio italia nave cargo notizie nazionali spento incendio vigili del fuoco Precedente

Madonna di Campiglio - Incendio all’hotel Miramonti : pompieri sul tetto e persone evacuate : Un incendio questa mattina ha interessato l’hotel Miramonti di Campiglio. Al momento non risultano feriti o intossicati. L'albergo, anche se pieno di turisti, stamani non era affollato, perché in molti erano già usciti per andare sulle piste e quelli rimasti sono stati portati in salvo dai vigili del fuoco.Continua a leggere

Incendio sul Monte Serra a Vicopisano : ancora rischi nell'area di Sillano - Sky TG24 - : Il rogo, che ieri si era esteso per circa 180 ettari di pineta nel Pisano, è definito "circoscritto" dai pompieri. Ora la zona sotto osservazione è quella in provincia di Lucca: in corso azioni di ...

Milano - Incendio sul tetto di un palazzo. Via Turati riaperta dopo un'ora. FOTO : Milano, incendio sul tetto di un palazzo. Via Turati riaperta dopo un'ora. FOTO Le fiamme si sono sviluppate su un palazzo all’angolo con largo Donegani. A causarle è stato probabilmente il cortocircuito di un condizionatore. Sono intervenuti i vigili del fuoco: nessun intossicato ma molte persone hanno dovuto abbandonare ...

Incendio sul Monte Serra a Vicopisano - evacuazioni in 3 Comuni : Incendio sul Monte Serra a Vicopisano, evacuazioni in 3 Comuni Fiamme in una pineta vicina alla zona devastata lo scorso settembre. Famiglie allontanate dalle abitazioni a Coli, Piticco e Il Capitano. La causa un rogo di sterpaglie sfuggito al controllo di un anziano. I vigili del fuoco: situazione critica. Scuole chiuse ...

C’è un nuovo Incendio sul Monte Serra - in provincia di Pisa : 10 famiglie hanno dovuto lasciare le loro case : C’è un nuovo incendio sul Monte Serra, in provincia di Pisa, e 10 famiglie hanno dovuto lasciare le loro case in via precauzionale per ordine del sindaco di VicoPisano. Per spegnere l’incendio sono arrivati 3 aerei Canadair e sono al lavoro

Incendio sul Monte Serra a Vicopisano : 10 famiglie evacuate - Sky TG24 - : Fiamme in un'area boschiva vicina alla zona devastata da un rogo nello scorso settembre. La catena del Monte Pisano è stata recentemente eletta luogo del cuore del Fai

Incendio a Milano - fiamme in palazzo di largo Donegani Mille persone in strada|Live Il fuoco sul tetto : immagini : Il rogo è partito dall’ultimo piano dello stabile nel cuore di Milano. Secondo le prime informazioni, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Al lavoro quattro squadre di vigili del fuoco. Via Turati chiusa e traffico in tilt

Incendio sul Monte Serra a Vicopisano - evacuate 10 famiglie : Incendio sul Monte Serra a Vicopisano, evacuate 10 famiglie Fiamme in un’area boschiva vicina alla zona devastata da un rogo nello scorso settembre. La catena del Monte Pisano è stata recentemente eletta luogo del cuore del Fai Parole chiave: ...

Incendio in un vigneto a Sommariva Perno : squadre di pompieri con 4 automezzi sul posto : I vigili del fuoco di Alba e Bra sono partiti dalle rispettive centrali con 2 squadre e 4 automezzi per intervenire su un Incendio in un vigneto nel Roero. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno ...

Ci sono ritardi sulla circolazione dei treni a causa di un Incendio sui binari della linea Battipaglia–Paola : A causa di un incendio iniziato la sera di sabato 23 febbraio tra Policastro e Sapri, in Campania, dalle 19.30 la circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia–Paola è sospesa. Per questo ci sono molti ritardi nella circolazione dei treni che dalla Sicilia

Sicurezza sul lavoro : al via il corso antIncendio medio rischio : La Spezia - Mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, dalle 14 alle 18, si svolgerà il corso antincendio medio rischio. Il corso, della durata di otto ore, avrà luogo nella sede di Seprin, in località Lagoscuro, ...