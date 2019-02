I trapianti di Ronaldo e il vino di Pirlo Gli investimenti dei calciatori

vanityfair

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Vieri e BrocchiRoby e l'oroGattuso Fish & GolPellè di lussoIl genio di FlaminiPovero Gigidi()Ale fa golMessi e mattoniTotti sul sicuroMagari si è portato avanti col lavoro. Anche se a vedere la sua straordinaria capigliatura da playmobil si direbbe di no. Magari è uno sfizio, o la volontà di dare un’occupazione alla compagna, Georgina, che adesso si dovrà reinventare nel ruolo di manager. Forse è un risarcimento, considerato che – per curare i suoi capelli – parliamo di un uomo che nella sua vita deve avere speso una fortuna tra gel, gommine e lacche varie. Più probabilmente è solo l’ennesimo investimento di un campione-azienda, un fuoriclasse che fattura come una holding. E dunque: Cristianoha aperto una clinica perdi capelli.In un comunicato il portoghese ha specificato che «oltre al calcio, sono appassionato di salute, tecnologia e ...

