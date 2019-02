Formula 1 | Leclerc nel Day-3 dei test | ' Non so quanto ora sia forte Mercedes'

Formula1 - Montmeló : Leclerc spinge! Vicinissima la pole 2018 di Lewis : Si mettono le gomme soffici e i tempi si abbassano: e il più veloce è Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari ha chiuso in cima alla lista dei tempi a metà della terza giornata di test a Montmeló, ...

Formula 1 2019 - la Ferrari e Leclerc impressionano ai primi test : Leclerc e la Ferrari vanno forte. Il bilancio iniziale dei primi test della SF90 svolti a Montmeló in Spagna è assolutamente positivo. Sul circuito di Barcellona i primi quattro test ufficiali della F1 hanno fornito indicazioni di affidabilità e perfino maggiore velocità rispetto allo scorso campionato malgrado il cambio di regolamento Fia per ridurre il vantaggio aerodinamico (stimando avrebbero prodotto 1,5 secondi in meno a giro). Nelle due ...

Formula 1 - Leclerc nel Day-4 dei test : 'Non vedo l'ora di lottare - Ferrari molto solida' : Prima settimana di test archiviata e per Charles Leclerc è sempre più vicino il debutto in Formula 1 con la Ferrari . Il pilota monegasco ha impressionato nei suoi primi giri con la Rossa e appare ...

Formula 1 - test Barcellona : classifica Day-2. Leclerc leader : Il cinque volte campione del mondo di Formula 1 ha chiuso al decimo posto con il miglior crono di 1'19"928, invece il finlandese si è classificato sesto in 1'19"535. Sono 163 i giri totali percorsi ...

Formula 1 - test di Montmelò : Charles Leclerc chiude davanti a tutti nel day 2 : Si è da poco conclusa sul circuito di Montmelò (Barcellona, Spagna) la seconda giornata di test pre-stagione di Formula 1. Come già accaduto nel corso del primo giorno di test, dominato da Sebastian Vettel, anche oggi (martedì 19 febbraio) è una Ferrari a dettare il ritmo. Nel day-2 ha brillato infatti il monegasco Charles Leclerc, neo acquisto della scuderia di Maranello, che ha ottenuto il miglior tempo. I risultati del day-2: Leclerc davanti, ...

Formula 1 2019 - test Barcellona : Leclerc in pista e tutte le FOTO della seconda giornata : La seconda giornata di test in Catalogna ha segnato il debutto ufficiale di Leclerc sulla Ferrari SF90. Prima volta sull'Alfa Romeo Racing anche per Giovinazzi. Il rookie Norris sulla McLaren e tutte ...

Formula 1 - anche Leclerc porta la Ferrari davanti a tutti : Ottimo debutto di Charles Leclerc con la Ferrari sul circuito catalano del Montmelò. Dopo Sebastian Vettel ieri, oggic'è ancora una 'rossa' davanti a tutti nella seconda giornata dei test di Formula 1 ...

Formula1 Montmelò test - Leclerc una scheggia; bene pure Giovinazzi : La Ferrari continua a piacere. In cima alla lista dei tempi a metà della seconda giornata di lavoro a Montmelò c'è infatti la SF90 guidata da Charles Leclerc, che in mattinata ha esordito a bordo del ...

Formula 1 - Ferrari SF90 in pista a Barcellona. Filming day per Vettel e Leclerc : ... quindi, è che attraverso lo sponsor "Mission Winnow" si realizzi una forma di pubblicità indiretta al tabacco, considerata l'immagine della nuova Ferrari che farà il giro del mondo a partire dal ...

Formula 1 - nuova Ferrari SF90 : la scheda tecnica della macchina di Vettel e Leclerc : Rosso opaco tendente al 'corallo' e una aerodinamica 'calibrata' ai nuovi regolamenti con la scritta "Mission Winnow" sul davanti: queste le caratteristiche principali della livrea nuova Ferrari SF 90 ...

DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2019/ Formula 1 - foto : Vettel e Leclerc sono pronti! : DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2019, Formula 1: si alzano i veli sulla nuova monoposto di Vettel e Leclerc, le foto della nuova SF90 , oggi 15 febbraio, .

La Ferrari si presenta alla Formula 1 2019 : i piloti Vettel e Leclerc : Ad appena 21 anni e con altrettanti GP alle spalle, ecco l'opportunità di una vita per il monegasco, correre con la monoposto più importante e prestigiosa del mondo. La carriera Nato nel 1996 a ...

Formula 1 - ecco la Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc : MARANELLO, Modena, - La Ferrari toglie il velo alla sf 90 l'auto che, nelle mani di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, dovrebbe nelle speranze del team di Maranello riportare le rosse in cima al ...

Formula 1 - Ferrari : prova del sedile per Leclerc a Maranello : prova del sedile Ferrari per Charles Leclerc . Il neo pilota della Rossa, che con Sebastian Vettel formerà la coppia di piloti 2019 per il Cavallino, è salito per la prima volta sulla monoposto della ...