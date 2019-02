Formula 1 | i VIDEO degli incidenti di Vettel e Gasly nei test di Barcellona

Formula 1 Test - Ferrari - incidente Vettel : problema alla parte anteriore sinistra [VIDEO] : Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il campione del mondo della Ferrari , che è andato comunque al centro medico per accertamenti di routine. Ad aver causato l'incidente è stato un ...

Formula 1 - Vettel a muro nei test : danni alla Ferrari SF90. VIDEO : Paura ma nessuna conseguenza per Sebastian Vettel andato a sbattere con la sua Ferrari contro le barriere di protezione all'uscita di una curva sul circuito di Montmeló dove sono in corso i test in ...

Formula 1 - lo 'spione' che fotografa le prove di partenza : ecco chi è e cosa fa. VIDEO : Si aggira in pit-lane, poco prima dell'ingresso in pista, e aspetta lì le prove di partenza per scattare foto, tante foto. E' lo "spione" della Formula 1 , figura ormai nota e presente in ogni ...

DIRETTA TEST Formula 1 BARCELLONA 2019/ Streaming video tv : Vettel supera i 100 giri : DIRETTA TEST FORMULA 1 a BARCELLONA: info Streaming video e tv, gli orari per la terza giornata di prove al Montmelò, oggi 20 febbraio 2019.

Nuova Ferrari SF90 2019 - la monoposto del prossimo campionato di Formula 1 – VIDEO : Ecco il VIDEO ufficiale della Nuova Ferrari SF90 2019 di Formula 1 L'articolo Nuova Ferrari SF90 2019, la monoposto del prossimo campionato di Formula 1 – VIDEO proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

Diretta Presentazione Ferrari 2019/ Formula 1 streaming video tv : ecco la SF90! : Diretta Presentazione Ferrari 2019, Formula 1: streaming video e tv: si alzano i veli sulla nuova monoposto di Vettel e Leclerc, oggi 15 febbraio.

Diretta presentazione Renault 2019/ Formula 1 streaming video tv : comincia la cerimonia a Enstone! : presentazione Renault 2019 Formula 1 streaming video e Diretta tv: oggi vengono tolti i veli alla nuova vettura di Ricciardo e Hulkenberg , 12 febbraio, .

