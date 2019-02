Europee | Ue | più impegno da piattaforme web contro fake news

Elezioni Europee - Bruxelles invita Google - Facebook e Twitter ad impegnarsi di più per promuovere una informazione corretta : Autore Matteo Pani Categoria Scienza e Tecnologia , adsbyGoogle = window.adsbyGoogle - - [],.push, {},;

Casaleggio : "Il voto su Rousseau conterà sempre di più. Già un migliaio di autocandidature per Europee " : "Il pranzo con Beppe Grillo e Luigi Di Maio? È andato bene. Abbiamo parlato a tutto tondo del Movimento, gli sviluppi verranno definiti, verranno discussi". Lo dice Davide Casaleggio in un colloquio con il Corriere della Sera, rifiutando però l'idea di una lenta trasformazione in un partito: "E' un Movimento digitale"."Non ci stiamo trasformando in un partito - precisa - Questa è una semplificazione giornalistica che spesso ...

Più dei dazi di Trump alle auto Europee preoccupa l'inerte Di Maio : Roma. Il dicembre terribile dell'industria italiana, che come comunicato dall'Istat continua ad arretrare per ordini, export e ora per fatturato, coinvolge sempre più il settore auto, i cui ricavi ...

Europee - Di Maio presenta i 4 alleati e un Manifesto in 10 punti : “Vogliamo un’Ue più vicina ai cittadini” : Dieci punti, dai migranti alla tutela del ‘Made in’. Luigi di Maio presenta una prima bozza del Manifesto a cui il Movimento 5 stelle lavora con gli altri alleati europei -oggi a Roma in conferenza stampa- con cui punta a creare un nuovo gruppo in Europa. ”Ognuna di queste forze -rimarca – rappresenta una forza politica nata negli ultimi anni e che, dal nulla, arriva ad essere tra le prime nel proprio Stato”. Il ...

Europee - al via le candidature M5s : più peso a laurea e lingue straniere : Un sistema meritocratico, basato su una serie di fattori - dalla laurea alle attività svolte per il M5S e Rousseau - che dia agli iscritti la possibilità di orientarsi nella scelta dei candidati alle ...

Banche Europee sono diventate più robuste ma meno redditizie : Banche europee, 'settore veramente sano e robusto' 'I finanziamenti dell'economia europea passeranno sempre di più dai mercati. È molto importante di disporre di una banca d'affari e di attività di ...

Europee - Calenda vs Giachetti : “Confronto su mio manifesto? Organizzatelo voi - a cena non vi invito più” : L’ex ministro dell Sviluppo Economico, Carlo Calenda, nel corso di Omnibus (La7) risponde a una critica espressa nei suoi confronti dal deputato Pd, Roberto Giachetti, ieri ospite della stessa trasmissione. “Calenda sta tornando alla vecchia politica” – ha accusato Giachetti – “perché normalmente uno dovrebbe prima dire il suo progetto per l’Europa, poi capire chi ci sta e infine occuparsi della formula ...

Meloni ad Affari : "Dopo le Europee il nuovo partitoLa sfida a Berlusconi : avremo più voti di Forza Italia" : Intervista di Affaritaliani.it alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sul futuro del Centrodestra e sulle prossime elezioni Europee del 26 maggio: "Sono felice che Toti e Musumeci abbiano mosso un passo significativo nella direzione che ho tracciato nello scorso mese di settembre, quando lanciai un appello per la costruzione di un grande movimento sovranista e conservatore, alleato ma distinto dalla Lega" Segui su Affaritaliani.it

Meloni ad Affari : "Dopo le Europee il nuovo partitoLa sfida a Berlusconi : avremo più voti di Forza Italia" : Intervista di Affaritaliani.it alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sul futuro del Centrodestra e sulle prossime elezioni Europee del 26 maggio: "Sono felice che Toti e Musumeci abbiano mosso un passo significativo nella direzione che ho tracciato nello scorso mese di settembre, quando lanciai un appello per la costruzione di un grande movimento sovranista e conservatore, alleato ma distinto dalla Lega" Segui su Affaritaliani.it

Di Battista : “Non mi candido alle Europee. Tav più grande sciocchezza che possa fare questo paese” : Le elezioni europee (a cui non si candiderà), gli attacchi a Toninelli, i rapporti con la Lega, il Tav, i migranti. Questi i temi toccati da Alessandro Di Battista durante il suo intervento a Che tempo che fa. Ospite da Fabio Fazio, l’esponente del M5s innanzitutto ha dato una notizia: “Sembrerà strano: amo la politica ma preferisco farla fuori dalle istituzioni. Non mi candiderò quindi alle europee. Sto vedendo che si può incidere ...

Sondaggio - Matteo Salvini in versione Terminator : Europee - più eletti di Angela Merkel : Un Matteo Salvini in versione Terminator. Si parla della Lega e dei sondaggi in vista delle Elezioni Europee: come sottolinea affaritaliani.it, il Carroccio potrebbe avere il maggior numero di eurodeputati in assoluto, tra tutti i partiti del Continente. Le cifre emergono dalle proiezioni degli anal