È rottura tra Governo e Regioni sulla gestione del reddito di cittadinanza : Se il decretone rimarrà com'è “provocherà il caos nei centri per l'impiego”. Lo ha affermato Claudio Di Berardino, vice-coordinatore degli assessori al Lavoro della Conferenza delle Regioni, al termine della seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni. “Le Regioni hanno cercato all'unanimità un'intesa con il governo – ha detto Di Berardino - abbiamo sollecitato il ministero per realizzare un accordo che potesse salvaguardare ruolo e ...

Fca-Fiom - è rottura su rinnovo contratto. Re David : “Troppe distanze su relazioni sindacali e salario. Via alle assemblee” : “Non ci sono le condizioni per proseguire la discussione”. La Fiom-Cgil interrompe la trattativa sul rinnovo del contratto collettivo specifico con Fca, Cnh Industrial e Ferrari per la “indisponibilità” della delegazione aziendale “a negoziare il sistema di relazioni sindacali” e rimangono “troppo ampie distanze anche sulla struttura del salario“. Dopo l’incontro all’Unione industriale ...

Caos Real Madrid : rottura totale tra Bale e compagni : Caos Real Madrid: rottura totale tra Bale e compagni L’ennesima tensione in un’annata complicata come quella di quest’anno per il Real Madrid. E’ rottura totale fra Gareth Bale e lo spogliatoio dei Blancos, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo”AS“. Ormai emarginato dal gruppo, la situazione appare più che mai tesa in casa Real, nel momento più delicato della stagione. Si può quindi parlare a ...

F1 – La Toro Rosso dice addio a James Key : la ‘rottura’ prima della scadenza del contratto - il comunicato : Key lascerà la Toro Rosso prima della naturale scadenza degli accordi: il comunicato della scuderia “Scuderia Toro Rosso e McLaren Racing confermano di aver raggiunto un accordo per regolarizzare la posizione di James Key, che lascerà la Scuderia Toro Rosso prima della naturale scadenza degli accordi contrattuali esistenti, il 23 marzo 2019. Jody Egginton assumerà il ruolo di direttore tecnico della Scuderia Toro Rosso il 25 marzo ...

Nizza - è rottura tra Saint-Maximin e Vieira : "Non aveva la febbre". Il Milan alla finestra : Il Milan torna dalla trasferta di Bergamo con rinnovate speranze Champions e in Europa con la maglia dei rossoneri nella prossima stagione potrebbe giocare anche allan Saint-Maximin . Soltanto pochi ...

F1 – Ricciardo torna sui motivi della rottura con la Red Bull : “dopo Baku io e Verstappen trattati alla stessa maniera” : Ricciardo torna sui fatti di Baku, in Azerbaijan l’australiano e Verstappen si scontrarono facendo inclinare i rapporti di Daniel con la Red Bull: le parole del pilota di Formula Uno Daniel Ricciardo ha iniziato una nuova avventura in Renault, ma ha ancora qualche sassolino da togliersi dalla scarpa per quanto riguarda la sua rottura con la Red Bull. tornando sui fatti avvenuti durante il Gp di Baku, in cui lui e Max Verstappen si ...

Nilufar e Giordano - cambiamenti dopo la rottura : “Ho l’ansia - periodo strano” : Uomini e Donne, Giordano e Nilufar non sono ritornati insieme: non vogliono riprovarci più Le news su Nilufar e Giordano di Uomini e Donne non mancheranno in questi giorni, visto che sono freschi freschi di… rottura! Hanno deciso nuovamente di dividere le loro strade: dopo averli visti insieme durante una vacanza che avrebbe dovuto risolvere […] L'articolo Nilufar e Giordano, cambiamenti dopo la rottura: “Ho l’ansia, ...

rottura tra l’Inter e Mauro Icardi : per il futuro i bookmakers dicono Real Madrid : Mauro Icardi sembra davvero aver chiuso la propria esperienza all’Inter con la querelle che sta andando in scena in questi giorni Il caso è esploso fragorosamente nel corso della mattinata, prima con il ritiro della fascia di capitano e poi con l’esclusione dalla lista dei convocati per la partita contro il Rapid. Tra Mauro Icardi e l’Inter è scontro frontale dopo settimane di tensione per il rinnovo del contratto, a ...

Juventus-Douglas Costa - adesso è rottura : il brasiliano ne combina un’altra… : E’ sempre più delicata la situazione in casa Juventus, non solo i deludenti risultati nelle ultime partite ma anche e soprattutto qualche caso di troppo nello spogliatoio. Prima la difficile situazione con l’attaccante Dybala con l’argentino sempre più deluso dalla scelte di Massimiliano Allegri, nelle ultime ore caos anche con Douglas Costa. Il primo episodio è stato quello del viaggio per la festa di Neymar ed a poche ...

PSG : è rottura tra Tuchel e il ds Antero - addio a giugno : Secondo Le10 Sport, i due non si parlano da tempo e a pagare a fine stagione potrebbe essere proprio il dirigente portoghese.

L’Equipe : “Al Psg è rottura totale per il mercato tra Tuchel e il ds Henrique” : Non è arrivato il centrocampista difensivo Volano gli stracci dalle parti di Parigi. Oggi L’Equipe dedica due pagine allo scontro in atto nel Psg tra l’allenatore Tuchel e il direttore sportivo Henrique. rottura dovuta alla gestione del caso Rabiot messo fuori squadra per non aver prolungato il contratto e per la sessione invernale del calciomercato. L’Equipe titola: “Tuchel-Henrique al punto di non ritorno”. L’allenatore ...

rottura totale tra Perisic e l’Inter : lo scenario : Perisic ha voglia di lasciare l’Inter, si autoproclama procuratore di se stesso e sfida Zhang.Partiamo dall’estate 2017, José Mourinho corteggia il croato Perisic, vuole portarlo al Manchester United e offre 50 milioni.l’Inter non cede, Spalletti chiede la permanenza di Ivan come bonus d’ingresso nel club, a qualsiasi costo. Ricucitura servita. Ricucitura con i fiocchi: una settimana dopo la fine del mercato arriva il rinnovo a 4 ...

Mattarella su Guido Rossa : «I brigatisti in fuga devono scontare la pena» Il delitto segnò la rottura tra Br e operai : La commemorazione dell’operaio all’ex Italsider. Ma sui muri della città appaiono offese alla memoria di Rossa e scritte che inneggiano alla lotta armata

