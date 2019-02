Diamo il via al Super Smash Bros Ultimate Community Clash

Frana Statale Sinnica riunione rinviata il 06 Marzo per impegni rappresentati Regione - il Sindaco Spagnuolo : adesso basta pretenDiamo ... : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web Check Also Close Cronaca SANITÁ BASILICATA. I pazienti dell'Assistenza Domiciliare Integrata promuovono a pieni voti il ...

Gianluca Vialli : “A me il premio “Il bello del calcio”? Avranno pensato “Diamolo a lui che magari l’anno prossimo sarà troppo tardi”” : “Io ora sono un uomo vulnerabile, spero migliore di prima. L’esperienza che ho vissuto mi ha insegnato molto, ne avrei fatto volentieri a meno ma mi sono impegnato mentalmente e fisicamente. Grazie all’aiuto delle persone vicine è andata bene. A proposito del cancro voglio dire che sto bene. Non è stato facile, anche se ho ancora molto da fare. Mi sto preparando meglio di quando giocavo a calcio, quindi credo che dovrete ...

“Figurati se prenDiamo una di Palermo” : dopo la mail inviata per sbaglio ad una biologa siciliana - il Cro del Friuli chiede scusa : “Oggi contatterò la dottoressa per spiegarle come sono andate le cose e le dirò, essendomi confrontato con l’oncologo col quale è avvenuto il carteggio, che si è trattato di un fraintendimento innescato, in realtà, dal desiderio di offrire un consiglio e non certo una discriminazione“. Così il direttore del Cro di Aviano, Adriano Marcolongo, ha ribadito questa mattina durante una conferenza stampa la posizione del Centro di ...

"Figurati se prenDiamo una da Palermo" - mail inviata per errore scatena la polemica : Protagonista della vicenda una giovane laureata in biologia che si era candidata per uno stage in un'azienda di Pordenone...

Proviamo Milik e veDiamo se il centravanti ce l’abbiamo in casa : Fiorentina graziata, Napoli generoso. La partita, nonostante i commenti fuorvianti dei telecronisti sky, secondo cui i viola hanno dominato (sic), l’ha fatta con tutta evidenza la squadra azzurra, contrastata da Chiesa e soci fino ai soliti crampi e alle perdite di tempo. Un tiro a segno nella porta difesa da Lafont o lì vicino. Ma una vittoria mancata. Insieme ai gol che potevano essere e non sono stati, in buona compagnia con Joao Pedro ...

Napoli - colpo grosso al Bar Moccia : 'Posillipo abbandonato - anDiamo via' : 'Rabbia e delusione fanno venire voglia di andare via da qui'. Donato Balzerano, direttore dello storico Bar Moccia, lancia parole dure sullo 'stato di abbandono di Posillipo'. Lo sfogo del 53enne ...

Ciclismo - il manager di Quintana : ‘Non troviamo le cause del calo - ci affiDiamo a Bartoli’ : La carriera di Nairo Quintana sembra essere arrivata ad un punto fermo. Agli esordi nel grande Ciclismo, nel 2013, aveva sbalordito tutti arrivando secondo nel Tour de France del debutto facendo immaginare un futuro da fuoriclasse delle corse a tappe. La vittoria al Giro d’Italia 2014 sembrava confermare la nascita di un campione destinato a diventare un punto di riferimento dei grandi giri, ma nelle stagioni successive la sua parabola è andata ...

Salvini in Polonia : “Iniziato percorso con Kaczynski. Via l’asse franco-tedesco - riDiamo senso al sogno europeo” : Allargare il fronte sovranista in vista del 26 maggio, rafforzando i rapporti con Varsavia. E’ lo scopo del viaggio in Polonia di Matteo Salvini, che oggi ha incontrato Jaroslaw Aleksander Kaczynski, leader di Pis, partito di maggioranza in Polonia. Obiettivo: cambiare la maggioranza Ppe-Socialisti che oggi governa a Bruxelles. Il primo passo è compiuto e la nuova parola d’ordine è lanciata: “Abbiamo avuto un lungo, positivo e ...