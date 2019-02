Crash-test Euro Ncap 2019 | promossi CR-V | Classe G e Tarraco

F1 – Test Barcellona - incidente Vettel : la telemetria della SF90 svela i motivi del Crash del tedesco : svelati i motivi che hanno causato l’incidente di Sebastian Vettel alla Curva 3 del circuito di Montmelò durante la seconda giornata di Test a Barcellona Giornata grigia per la Ferrari a Barcellona. Dopo lo stop in mattinata di Charles Leclerc, a causa di una perdita d’acqua dell’impianto di raffreddamento del motore, anche Sebastian Vettel ha dovuto fare i conti con un imprevisto. Il pilota tedesco, dopo appena 48 giri percorsi in ...

Crash test Euro NCAP - Cinque stelle a Classe G - Tarraco e CR-V - VIDEO : L'Euro NCAP ha diffuso i risultati relativi ai Crash test di tre grandi mezzi a ruote alte, che fanno da apripista alla "stagione" 2019 dell'ente Europeo per la sicurezza. Si tratta di Honda CR-V, Mercedes-Benz Classe G e Seat Tarraco. Tutte sono state promosse con il massimo dei voti, le Cinque stelle, nonostante l'inasprimento, con l'inizio dell'anno, dei criteri di valutazione che ora tengono sempre in maggiore considerazione ...

Anas : approvato il nuovo guardrail salvamotociclisti - positivi i Crash test [VIDEO] : “Eppur si muove…” Dopo anni segnati da migliaia di morti, tra i centauri, sulle strade italiane, un bel balzo in avanti è stato fatto per la sicurezza dei motociclisti e non solo. E’ di qualche giorno fa il video pubblicato sul canale Youtube dell’Anas in cui viene mostrato il crash test che dimostra l’efficacia delle nuove barriere stradali salvamotociclisti, che proponiamo in coda all’articolo. Il Dirigente responsabile settore ...

Anas - Il guardrail centrale salva-motociclisti supera i Crash test : Un bel passo avanti per la sicurezza dei motociclisti, senza ovviamente rinunciare a quella degli altri utenti della strada, ovvero automobilisti e camionisti. Dopo le barriere salvavita sui lati esterni, potranno essere presto installate quelle sull'interno, finora ostacolate dagli spazi solitamente ridotti a sinistra della carreggiata. Il crash test sulla nuova barriera spartitraffico centrale di tipo continuo con un dispositivo per la tutela ...

F1 - ok per la Ferrari nei Crash test : ROMA - Quando manca poco meno di un mese alla presentazione ufficiale della monoposto 2019, prevista il 15 febbraio prossimo, la Ferrari ha fatto un primo fondamentale passo verso la prossima stagione.

F1 - Toro Rosso : Crash test - ok dalla FIA : FAENZA - Via libera dalla FIA alla STR14 della Toro Rosso che ha completato con successo il crash test obbligatorio prima che Daniil Kvyat e il debuttante Alexander Albon scendano in pista nella ...