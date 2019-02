Corpo in mare, vittima frana Sperlonga?

Recuperato al largo dell'isola di Santo Stefano, nell'arcipelago pontino, il cadavere di un uomo. La Procura di Cassino ha aperto una inchiesta per risalire all'identità dell'uomo ed alle cause del decesso, disponendo l'autopsia. Gli inquirenti non escludono che ilsia quello di un uomo scomparso circa venti giorni fa: la sua auto fu trovata parcheggiata in una piazzola di sosta tra Gaeta e.(Di giovedì 28 febbraio 2019)

