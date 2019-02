sportmediaset.mediaset

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Dopo la bufera scatenata dal clamoroso rifiuto didi lasciare il campo durante la finale di Coppa di Lega con il Manchester City, viene il dubbio che il portiere del Chelsea abbia fatto scuola. ...

Sport_Mediaset : #Turchia, un altro 'caso #Kepa': #Kweuke disobbedisce al Mister, segna e poi lo insulta. Episodio ai limiti dell'i… - _BobRoger15_ : @Leo_Cu22 In Turchia non c'è l'opzione musica quindi io non posso ne metterla ne sentirla se la posta un altro, lol - 1Centomila : @doloresgalli uno lo rimanderei in Turchia e l'altro al porto di genova...a lavorare. -