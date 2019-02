Topo grasso incastrato in un tombino | salvato da 8 vigili del fuoco - Sky TG24

Topo “grasso” rimane incastrato in un tombino : salvato dai Vigili del Fuoco : Un intero team di soccorritori è intervenuto in Germania per liberare un grosso Topo rimasto incastrato in un tombino. La vicenda, diventata in poche ore virale sui social per via del video che ha documentato l’agonia del povero roditore, è accaduta nella città tedesca di Bensheim. “Aveva un sacco di grasso accumulato sull’addome durante l’inverno. Era bloccato e non poteva andare né avanti né indietro”, ha ...