Razzista | truffatore e imbroglione Cohen contro Trump | accuse su Wikileaks

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Donaldè un "", un "", un "". Sono alcuni degli attributi che l'ex avvocato personale e tuttofare del presidente, Michael, utilizzerà per definire il presidente degli Stati Uniti davanti alla Commissione investigativa della Camera. Tre giorni di fila, a partire da oggi, con un'udienza a porte aperte. Michaelrà Donaldper, per i progetti con Mosca, per i pagamenti a Stormy Daniels., condannato a tre anni e in procinto di andare in carcere (il 6 maggio) per uso illecito di fondi elettorali, potrebbe raccontare anche storie personali dei suoi dieci anni al servizio di. Il New York Times ha anticipato il testo del discorso di apertura della testimonianza, da cui emerge che, secondosapeva che un suo ex consulente, Roger Stone, avesse avuto contatti conprima che ...

