L'Ue sull'Italia : «Manovra non aiuta la crescita - retromarcia su riforme» : «Il rapporto debito/pil non è atteso scendere nei prossimi anni dato che la prospettiva macroeconomica e i programmi di bilancio del governo, anche se meno espansivi di quanto...

Il tour ATP 'raddoppia' in Italia? Monza ci prova con un torneo sull'erba all'interno dell'Autodromo di F1 : Secondo la Gazzetta dello sport però, non si tratterà di un normale torneo, ma presenterà diverse novità di rilievo. Innanzi tutto la candidatura presentata da Monza per la stagione 2020, prevede un ...

Il tour ATP torna in Italia? Monza ci prova con un torneo sull’erba all’interno dell’Autodromo di F1 : torneo ATP di Monza? L’idea c’è ed anche la candidatura per la disputa all’interno dell’Autodromo di gare sull’erba di preparazione a Wimbledon La novità è di quelle esaltanti per il tennis italiano. Dopo 15 anni dall’ultima edizione del torneo di Milano, potrebbe essere aggiunto al tour ATP un nuovo torneo in Italia ad accompagnare gli Internazionali di Roma. Secondo la Gazzetta dello sport però, non si ...

Anticiclone in rinforzo sull'Italia - temperature in rialzo e anticipo di Primavera al Centro Nord : Roma - Dopo il passaggio dell'impulso freddo della giornata di lunedì, il resto della settimana si preannuncia dominato quasi interamente dall'alta pressione. Un robusto campo anticiclonico sta infatti dominando in lungo e in largo sull'Europa occidentale, favorendo una mitezza eccezionale per il periodo tra Francia e Regno Unito, e tra martedì e giovedì abbraccerà tutto lo Stivale. Pochi dunque i disturbi ...

Tennis : nuovo torneo ATP in Italia? A Monza nel 2020 e si gioca sull’erba : Un nuovo torneo ATP sull’erba e all’Autodromo di Monza. Non è pura fantasia, ma una possibilità che potrebbe concretizzarsi il prossimo anno. La massima organizzazione del Tennis mondiale ha deciso di inserire un nuovo torneo nell’ultima settimana di giugno e tra la candidature ricevute c’è anche quella della città lombarda. Una proposta che vede la presenza della Mito Group di Roma, a cui sarà affidata ...

5 curiosità sulla partita tra Fiorentina e Atalanta di Coppa Italia : Domani, mercoledì 27 febbraio, alle ore 21:00, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, andrà di scena la partita di andata tra Fiorentina e Atalanta, valevole per la semifinale di Coppa Italia. Da una parte la squadra viola, allenata da Stefano Pioli, reduce da un ottimo momento di forma. Ben nove i risultati positivi tra campionato e Coppa Italia, 4 vittorie e 5 pareggi. Nell'ultima partita contro l'Inter ha ottenuto un pareggio per 3-3 al ...

Pronto il "report" Ue sull'Italia E torna il rischio manovra-bis : Il tutto in un quadro debole della nostra economia che secondo Bruxelles potrebbe nel tempo contagiare anche gli altri Stati membri dell'Ue. Bruxelles, tuttavia, per il momento metterà solo sotto ...

Da Bruxelles in arrivo il giudizio negativo sulla situazione economica italiana : "Investimenti fermi e debito in aumento" : Investimenti fermi, una 'quota cento' che non farà crescere l'occupazione, un aumento dei consumi dovuto al reddito di cittadinanza limitato allo 0,15%: queste le principali considerazioni formulate dalla Commissione Ue nel rapporto sull'Italia che sarà reso noto domani. Secondo quanto appreso dall'Ansa, dal documento emerge un giudizio negativo sulla situazione economica poiché, per Bruxelles, gli interventi messi in campo ...

Coppa Italia - al Franchi la sfida tra Fiorentina e Atalanta : il match sulla Rai : Si preannuncia una due giorni interessante per tutti i calciofili con le due semifinali di andata di Coppa Italia. A Lazio-Milan, in programma questa sera (clicca qui per sapere dove seguirla in Tv), seguirà la sfida di domani, Fiorentina-Atalanta. I viola non vincono il trofeo ormai dal 2001, mentre i bergamaschi sognano di trionfare per […] L'articolo Coppa Italia, al Franchi la sfida tra Fiorentina e Atalanta: il match sulla Rai è stato ...

Coppa Italia - la Lazio ospita il Milan : la semifinale in onda sulla Rai : Si gioca questa sera la prima semifinale di andata di Coppa Italia, la prima fase della competizione in programma con una doppia sfida. A sorpresa, non è riuscita ad arrivare a questa fase della competizione la Juventus, vincitrice delle ultime quattro edizioni, e questo non fa che rendere ancora più accattivante il torneo: le squadre […] L'articolo Coppa Italia, la Lazio ospita il Milan: la semifinale in onda sulla Rai è stato realizzato ...

Conte : “Metteremo turbo all’Italia sulle infrastrutture”. Renzi : “Nessuna proposta contro crisi” : In una lunga intervista il premier Conte affronta i principali dossier economici, tra cui quello della Tav: "Il progetto corrisponde a una percentuale Contenuta di tutte le opere che sono in corso di realizzazione". Renzi: "Interviste di Conte sono un genere letterario: non si vede una proposta per uscire da questa situazione di crisi"Continua a leggere

Formazioni Lazio-Milan - le ultime sulla semifinale di Coppa Italia : Arrivano le sfide che contano per davvero: Lazio e Milan in campo per la partita d'andata della semifinale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico. Punto di svolta per la stagione di entrambe che ...

mytaxi Italia sulla joint venture tra Daimler e BMW : Daimler e BMW, due dei principali produttori di auto a livello mondiale, hanno annunciato l’unione dei rispettivi servizi di mobilità nei nuovi brand FREE NOW, SHARE NOW, REACH NOW, PARK NOW e CHARGE NOW. mytaxi, l’app per i taxi più popolare d’Europa, rientra in questo cambiamento rivoluzionario e diventerà FREE NOW entro l’anno. Di seguito […] L'articolo mytaxi Italia sulla joint venture tra Daimler e BMW sembra essere il primo su ...