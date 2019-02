L' Italia in dieci selfie | ecco i record in grado di rilanciare l' export

Più connessi ma più emarginati. La solitudine fa paura a sette Italiani su dieci : «L'uomo è un animale sociale», sosteneva Aristotele già nel IV secolo a. C., rilevando il bisogno insito nell'individuo di aggregarsi. Se evitare di restare da solo un tempo costituiva una necessità per garantirsi la sopravvivenza, oggi la solitudine da condizione pericolosa si è trasformata in scel

AlItalia di Stato : dieci anni dopo i piccoli azionisti ancora senza giustizia : ... hanno intentato una causa civile direttamente nei confronti del ministero dell'Economia. Due hanno già ottenuto un primo successo: il tribunale di Lecce ha condannato il Mef a versare loro ...

Canzoni Italiane in Radio - Al Bano rilancia : 'Una su tre? Ma almeno sette su dieci' : Al Bano rilancia la proposta della Lega: 'Solo una canzone italiana su tre è poca cosa - dice - ne devono andare in onda almeno sette su dieci'. Il cantante ha commentato così la proposta di legge a ...

Diecimila bambini uccisi o mutilati in un anno - il prezzo delle guerre (con armi anche Italiane) : Quasi 1 bambino su 5 vive in aree colpite da conflitti armati. Nel solo 2017 sono stati oltre 10mila i minori uccisi o mutilati. Ogni anno si stima che 100.000 neonati muoiono per le cause indirette delle guerre, come fame e malattie. Sono i numeri drammatici contenuti nell'ultimo rapporto di Save the Children. L'organizzazione umanitaria punta il dito anche contro l'Italia dove si continuano a produrre bombe destinate alla Coalizione saudita ...

Alert Capital Economics : tra dieci anni debito Italiano oltre il 145% del PIL : Per prevenire l'aumento del rapporto debito/PIL l'economia italiana ha bisogno di crescere molto più rapidamente di quanto non ha fatto nell'ultimo decennio ma ci sembra alquanto improbabile che ...

Loveparade a Duisburg - archiviazione per sette imputati su dieci. Nella calca morirono 21 persone tra cui un’Italiana : Il processo sul massacro della Loveparade di Duisburg viene archiviato e si chiude senza sanzioni per sette imputati su dieci. Lo ha deciso il tribunale di Düsseldorf. Tre imputati, che avrebbero dovuto pagare 10 mila euro, hanno rifiutato la chiusura del procedimento a loro carico. Era il 24 luglio 2010 quando alla maxi festa all’aperto di musica techno morirono 21 persone, tra cui la 21enne bresciana Giulia Minola, schiacciate dalla ...

Biathlon - i convocati dell’Italia per le tappe di Coppa del Mondo di Canmore e Salt Lake City. Dieci gli azzurri chiamati : Si presenta in formazione tipo l’Italia del Biathlon alle tappe nordamericane di Coppa del Mondo: sono Dieci gli azzurri convocati, con cinque uomini ed altrettante donne. Nelle gare maschili saranno al via Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Thierry Chenal e Giuseppe Montello, sebbene quest’ultimo non sia al meglio causa febbre, mentre nelle gare femminili vedremo al via Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Nicole Gontier, ...

Fecondazione eterologa cresce del 120%. Ma l’Italia è in ritardo di dieci anni. E 9 gameti su 10 arrivano dall’estero : Spagnolo, danese, svizzero, ceco, austriaco. Nei figli della Fecondazione eterologa fatta da coppie italiane scorre sangue straniero, con buona pace del nazionalismo. I motivi sono vari. Il primo ha a che fare col fatto che, nonostante questa pratica sia permessa dal 2014 e oggi persino inserita nei Lea (livelli essenziali di assistenza), le coppie italiane continuano a partire per l’estero. Lo fanno ancora in migliaia – 7.000 le coppie che ...

Lotta greco-romana - Campionati Italiani Assoluti 2019 : assegnati dieci titoli nazionali con Daigoro Timoncini a segno nei -97 kg : Si sono conclusi i Campionati Assoluti Italiani 2019 di Lotta greco-romana, disputatisi questo fine settimana al PalaPellicone di Ostia. dieci titoli nazionali assegnati nell’arco di due giorni molto spettacolari e ricchi di combattimenti di buon livello, tra cui la semifinale dei -97 kg tra Daigoro Timoncini e Nikoloz Kakhelashvili in cui ha avuto la meglio il tre volte olimpionico a Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. Timoncini si è ...

Medici in fuga dall'Italia - oltre diecimila in 10 anni : Stipendi raddoppiati o, in alcuni casi, addirittura triplicati, casa disponibile, viaggi in Italia rimborsati, idem per i corsi di lingua, formazione continua e molte altre agevolazioni e benefit. ...

LIVE Scozia-Italia 0-7 rugby femminile - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : azzurre avanti dopo i primi dieci minuti : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Italia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: Andrea Di Giandomenico apporta una sola modifica alla squadra che a novembre ha battuto le scozzesi. All’esordio nel torneo la compagine azzurra si presenta con una formazione identica per 14/15 rispetto all’ultimo confronto: unica eccezione è il rientro con la maglia numero 12 tra le titolari di Beatrice RIgoni, al ...

Morandi - perquisite sedi di Spea in Italia. Altri dieci indagati | : Due ponti ritenuti a rischio nel mirino della Procura in Liguria: sull’A7 e sullo svincolo di Genova Ovest.

