Il “Bacio” punta sulla nocciola francescana

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Arrivare alla produzione di una quantità di nocciole della varietà ‘tonda’ tale da consentire a Nestle’ una sperimentazione industriale nella produzione del Bacio Perugina, prima del 2023 è l’obiettivo di un accordo sottoscritto e presentato da Università degli Studi di Perugia, Fondazione per l’istruzione agraria del capoluogo umbro, multinazionale dolciaria, Confindustria Umbria, Cia, Confagricoltura, Coldiretti, l’organizzazione di produttori Cerere e la societa’ di prima trasformazione V. Besana.In occasione della firma nel Complesso Monumentale di San Pietro a Perugia, i promotori dell’accordo hanno spiegato che “si puntera’ a sostenere la creazione di una filiera agroindustriale indirizzata a valorizzare la produzione in Umbria della‘tonda’ per creare le basi, attraverso un ...

