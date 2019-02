Giovanni Tria - lo sfogo contro Luigi Di Maio e Matteo Salvini : "Vi hanno già mollato" : "Vi hanno già abbandonato", "così non si può andare avanti. Voi pensate che il problema è la Tav. Certamente lo è, ma non il solo. E' tutto bloccato, fermo", sbotta Giovanni Tria dopo il vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Secondo un ret

Luigi Di Maio - il retroscena. Giovanni Tria furioso : "Avete bloccato il Paese" - "Di Tav parliamo noi - non tu" : Luigi Di Maio e Giovanni Tria si incontrano per parlarsi ma finiscono ancora una volta per litigare: "Giorni fa ho cenato in una casa milanese con imprenditori di ConfindusTria, Confapi, Confcommercio", racconta il ministro dell'Economia secondo quanto riporta in un retroscena la Repubblica, "Erano

Giovanni Tria alza la testa : Nei corridoi dei ministeri vengono definiti "quelli del 10%". A via XX settembre, in particolare l'aria dopo l'uno-due Abruzzo Sardegna è iniziata a spirare in senso ostinato e contrario. Il Movimento 5 stelle è in un momento particolare nella sua gestione interna. Ma le prime difficoltà tangibili per gli uomini di Luigi Di Maio si stanno verificando nel corpaccione dell'esecutivo.

Giovanni Tria difende la Tav e l'oro di Bankitalia. Manovra bis e aumento Iva? "Follie e fissazioni" : Manovra bis? "Una fissazione, non è il momento". aumento dell'Iva? "Follie, speculazioni giornalistiche". Dopo settimane di dibattito sulla possibilità di un intervento correttivo sui conti pubblici, il ministro dell'Economia Giovanni Tria interviene per smentire le ipotesi circolate. Intervenendo a Quarta Repubblica, il titolare del Tesoro difende inoltre la Banca d'Italia e sulla Tav dice: "Nessuno verrà a investire in ...

Giovanni Tria - il retroscena dal cuore del M5s : 'Si proporrà il problema'. Ci risiamo : lo fanno fuori : E forse si porrà il problema del ministro dell'Economia . In una fase del genere ci vorrebbe un personaggio empatico in quel posto. Paolo Savona sarebbe stato perfetto'.

Giovanni Tria : "L'indipendenza di Bankitalia va difesa" : L'indipendenza di Bankitalia "va difesa. Mi sono già espresso". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, avvicinato dall'ANSA nelle vie del centro di Roma.Le parole del ministro dell'Economia arrivano poco dopo le dichiarazioni dei due vicepremier sulla necessità di discontinuità: "Sono d'accordo con Di Maio. Provare a guardare avanti mi sembra il minimo", ha detto Matteo Salvini. Il riferimento è alle ...

Giovanni Tria - lo sfogo davanti ai grillini : "Voi siete dei pazzi" : Ci sono voluti diversi mesi prima che il ministro dell'Economia Giovanni Tria si rendesse conto in modo inequivocabile di quanto siano inadeguati i grillini con cui è costretto a condividere il governo. Alla fine di una riunione finita a tarda sera a palazzo Chigi, Tria avrebbe dato di matto davanti

Giovanni Tria - raptus contro Renato Brunetta alla Camera : Roberto Fico massacra il ministro : Scene che hanno ben pochi precedenti, in aula alla Camera. A perdere le staffe è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che nel corso della sua informativa sugli ultimi dati Pil che hanno certificato l'ingresso dell'Italia in recessione si è rivolto a brutto muso contro Renato Brunetta: "Ma stai

Per la Bce post-Draghi - per Giovanni Tria meglio un falco tedesco che un francese : Non è che la "dichiarazione di guerra" alla Francia lanciata dal Governo gialloverde ha fatto proseliti in Via XX Settembre? Si presta a molte interpretazioni la dichiarazione riportata ieri dal quotidiano tedesco Die Welt con cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha "aperto" alla candidatura di Jens Weidmann per il vertice della Bce, una partita essenzialmente franco-tedesca.Finora l'Italia è apparsa nettamente contraria al ...

Giovanni Tria - PIL : "Dato atteso e determinato dal ciclo economico europeo" : "Il dato sul Pil nel quarto trimestre che certifica la fase di recessione per l'Italia era atteso": lo dice il ministro dell'economia Giovanni Tria in vista negli States. Secondo il titolare del ministero di via XX Settembre, il dato è "determinato dal ciclo economico europeo".