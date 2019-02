Cucchi | il pm | dai carabinieri ad Alfano dati falsi per ricostruire il caso

tg.la7

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Emergono nuove prove di depistaggio. Durante l'udienza che vede imputati 5, il pubblico ministero parla di vicenda truccata, sostenendo che perfino il ministro dell'Interno, venne ...

GiulemanidaiGiu : Caso Cucchi, il pm: 'Alfano disse il falso in Aula ingannato dagli atti fasulli prodotti dai carabinieri' - Il Fatt… - zazoomblog : Caso Cucchi il pm: “Alfano disse il falso in Aula ingannato dagli atti fasulli prodotti dai carabinieri” - #Cucchi… - TutteLeNotizie : Caso Cucchi, il pm: “Alfano disse il falso in Aula ingannato dagli atti fasulli prodotti… -