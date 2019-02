Calabria ufficialmente indenne dalla Malattia Vescicolare del Suino MVS

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) La decisione era attesa e prevista dagli operatori del settore: il territorio italiano èdadel(MVS). Nelle scorse ore è stata infatti diffusa la decisione presa dallo Standing Committee on Plants, Animals, Food and (PAFF Committee), riunitosi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio scorsi, che ha riconosciuto l’indennità della Regione– l’ultima Regione che ancora compariva nelle liste dei territori in cui l’MVS era presente – dadel(MVS), sancendo finalmente l’indennitàdi tutto il territorio italiano. Con il pronunciamento dello Standing Committee, che prende atto e riconosce l’effettiva scomparsa del virus da tutto il territorio italiano, viene abrogata la Decisione 2005/779, che regolamentava la movimentazione dei capi e tutte le dinamiche commerciali legate alla carne suina e ai ...

