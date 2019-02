Assolti presunti scafisti | pm aveva chiesto ergastolo

ilfogliettone

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Venne chiamato il "barcone della morte": a bordo c'erano circa 600 migranti. Sotto, stipati nella stiva, 56 cadaveri. La macabra scoperta fu fatta dall'equipaggio della nave svedese Poseidon che intercetto' l'imbarcazione naufragata nel Canale di Sicilia. I morti e i sopravvissuti vennero portati a Palermo e la Procura riusci', grazie ad alcune testimonianze, a individuare gli. In tutto otto persone, sette adulti e un minore, accusati di omicidio plurimo, naufragio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Oggi la corta d'assise di Palermo ha assolto tutti gli imputati maggiorenni, nonostante, per 5, i pm avesserola condanna all'. Processato separatamente, un 17enne tunisino era stato, invece, condannato dal tribunale dei minori.Per la corte d'assise, che ha scelto la formula assolutoria dell'insufficienza di prove, le testimonianze dei superstiti, ...

