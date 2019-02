' Arcelor Mittal produce e inquina di più dell' Ilva commissariata' | l' ira di Taranto

L'Ilva di ArcelorMittal inquina più di quella pubblica : nel 2019 emissioni su : La nuova Ilva targata ArcelorMittal inquina più di quella vecchia a gestione pubblica. I dati delle centraline dell'Arpa Puglia sono inequivocabili: dal raffronto del bimestre gennaio-febbraio 2019 ...

Immunità penale per ArcelorMittal - la questione arriva alla Consulta : Il gip del Tribunale di Taranto Benedetto Ruberto ha disposto la trasmissione degli atti alla Consulta su una questione di legittimità costituzionale. La questione sollevata riguarda l'Immunità penale ...

Ilva - investimenti per 400 milioni di dollari nel 2019 da ArcelorMittal : ArcelorMittal stima per il 2019 un capex - spese per acquisto, mantenimento o miglioramento degli investimenti fissi - in rialzo a 4,3 miliardi di dollari, dai 3,3 miliardi del 2018,, una cifra che ...

ArcelorMittal : nel 2019 domanda mondiale di acciaio crescerà lievemente : La domanda migliorerà in tutte le regioni eccetto la Cina, il più grande produttore e consumatore di acciaio al mondo, dove ArcelorMittal ha una presenza minima. Il mercato in maggiore espansione ...

ArcelorMittal : Ilva - investimenti per 400 milioni di dollari nel 2019 : ArcelorMittal stima per il 2019 un capex - spese per acquisto, mantenimento o miglioramento degli investimenti fissi - in rialzo a 4,3 miliardi di dollari, dai 3,3 miliardi del 2018,, una cifra che ...

Ilva - investimenti per 400 milioni nel 2019 da ArcelorMittal : ArcelorMittal stima per il 2019 un capex - spese per acquisto, mantenimento o miglioramento degli investimenti fissi - in rialzo a 4,3 miliardi di dollari, dai 3,3 miliardi del 2018,, una cifra che ...

ArcelorMittal a Taranto - ustionato un operaio : è stato investito da un getto d'acqua bollente : L'uomo, che ha 43 anni, non dovrebbe essere in pericolo di vita ma i medici hanno disposto il trasferimento urgente in un centro grandi ustioni. Avviate le verifiche dello Spesal dell'Asl e dell'azienda

ArcelorMittal di Taranto - ustionato un operaio di 43 anni : è stato investito da un getto d'acqua bollente : L'uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita ma i medici hanno disposto il trasferimento urgente in un centro grandi ustioni. Avviate le verifiche dello Spesal dell'Asl e dell'azienda

Amsterdam : netto calo registrato da Arcelormittal : Affonda sul mercato Arcelormittal , che soffre con un calo del 2,11%. Il trend di Arcelormittal mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40 . Questa situazione classifica il titolo come un ...

Ilva - sentenza di Strasburgo : governo può appellarsi o adeguarsi - con il rischio che Arcelor Mittal chieda maxi-risarcimento : Nella gestione dell’Ilva l’Italia ha violato i diritti umani dei cittadini di Taranto e quindi dovrà fare appello oppure conformarsi a quanto stabilito dalla sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo. In questo secondo caso, tra i vari adeguamenti che verrebbero richiesti ci sarebbe quello di cancellare l’immunità penale concessa dal governo Pd prima ai commissari straordinari e poi ai vertici di Arcelor Mittal. E il ...

Sanac - Arcelor Mittal a un passo dall'aggiudicazione. Ferri : «Molto positivo» : Massa - Un passo importante per il futuro della Sanac di Massa: i commissari straordinari hanno presentato l'istanza di aggiudicazione dei complessi industriali della Sanac al Ministero dello Sviluppo ...

Arcelor Mittal : primo sciopero a Taranto - 24 ore il 19 gennaio : I sindacati metalmeccanici Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e Usb proclamano il primo sciopero di 24 ore ad Arcelor Mittal Italia a poco più di due mesi dalla presa in consegna dell'Ilva dall'amministrazione ...