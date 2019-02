Spazio | meno di 3 settimane al lancio di PRISMA | osserverà la Terra utilizzando la banda

meteoweb.eu

: Nessuno dei Governi ha trovato tanto spazio nei Tg del servizio pubblico quanto l’attuale. Il 33% del tempo di paro… - lucatremolada : Nessuno dei Governi ha trovato tanto spazio nei Tg del servizio pubblico quanto l’attuale. Il 33% del tempo di paro… - Eudosso : RT @lucatremolada: Nessuno dei Governi ha trovato tanto spazio nei Tg del servizio pubblico quanto l’attuale. Il 33% del tempo di parola è… - panluc : @PaolaSacchi3 Come sai più la recessione si fa dura più lo spazio del centro diventa esiguo e quasi inesistente per… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) L’orologio del countdown è sempre più vicino al go per il decollo del satellite dimostrativo italiano. Ilè programmato quando in Italia saranno le ore 02:50 di mattina del 15 marzo dalla base spaziale europea di Kourou nella Guiana Franceseil lanciatore VEGA.Il decollo, precedentemente previsto nella notte tra l’8 ed il 9 marzo, è stato rinviato di una settimana a causa della riprogrammazione di tutte le attività dipreviste dal centro spaziale situato in Sudamerica. La nuova data dinon ha intaccato l’umore dei numerosi tecnici italiani che stanno lavorando suche, una volta in orbita, aprirà la strada ad un nuovo modo di osservare laIn questi giorni è avvenuto il primo contatto tra il satellite ed il lanciatore che lo porterà in orbita:è stato infatti posizionato e bloccato sul Payload Adapter del quarto stadio del ...