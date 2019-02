Siamo fatti così | 5 cose che non sapete sul cartone che compie 30 anni

Tav : Ponti si difende : 'noi neutrali - non ci Siamo fatti influenzare' : 'Non c'è stato alcun atteggiamento ideologico da parte della commissione'. Marco Ponti, il presidente della commissione che ha guidato la commissione che ha redatto l'analisi costi-benefici sulla tav, ...

"Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2018" : le dichiarazioni di Carlo Messina - CEO di Intesa Sanpaolo : "Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2018": Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, commenta i risultati consolidati nel 2018

Migranti - Salvini : “Avramopulos? A parole tutto bene - ora i fatti”. Conte : “Siamo seri - avanti con rigore e reciprocità” : “Sono soddisfatto delle parole, ora aspettiamo i fatti, io gli ho messo in mano un elenco di 670 persone già ricollocabili dall’Italia da oggi pomeriggio. Il 2019, finora, è il primo anno e unico dove ci sono stati più espulsioni che arrivi”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini in conferenza a Palazzo Chigi parlando dell’incontro con il commissario Ue Dimitri Avramopoulos. “Se si vuole sostenere l’Italia – ha ...

L'Ance sull'incontro in Regione : "Soddisfatti - ma non abbasSiamo la guardia" : ANCE si è espressa chiaramente sulla propria posizione che vuole essere completamente estranea dalla querelle politica che vede contrapposti colori diversi tra Regione e Provincia, un gioco al quale ...

Ces 2019 - ci Siamo fatti scansionare il cervello per eliminare lo stress : Las Vegas – Annullare lo stress senza medicine si può. Niente yoga e ascetismo tibetano, la soluzione è tutta hi-tech ed è stata brevettata dall’azienda americana TouchPoint. Per capire di cosa si tratta ho accettato di sottopormi a un’elettroencefalografia mettendomi nelle mani della dottoressa Any Serin co-fondatrice insieme a Vicki Mayo della società. L’idea di farmi mettere degli elettrodi in testa in mezzo a una sala gremita di gente ...

Ci Siamo disfatti di Dio? : Non è vero che ci siamo disfatti di Dio, stiamo soltanto vivendo in tempi gnostici un po’ troppo creativi. Questa almeno è la conclusione cui sono giunto leggendo “Dopo Dio”, il nuovo libro di Peter Sloterdijk (per Raffaello Cortina) in cui il filosofo tedesco riordina recenti scritti sparsi sulla r

Manovra - il ministro Tria : 'Siamo soddisfatti. Modifiche all'Ires? Dettagli' : 'Sì, siamo soddisfatti'. Risponde così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ai cronisti che gli chiedono un commento dopo che il governo ha incassato la fiducia sulla Manovra a Montecitorio. E sulle correzioni che si dovranno apportare sull'Ires, il ...

Chievo-Inter - Spalletti : “Ci Siamo fermati e fatti sorprendere” : Chievo-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato del pareggio contro il Chievo: “È successo quello che è successo nelle ultime partite contro il Chievo, usano benissimo i due attaccanti sulle palle buttate dritto per dritto sui ribaltamenti, noi ci siamo fatti sorprendere, ci siamo […] L'articolo Chievo-Inter, Spalletti: “Ci siamo fermati ...

Roma - Pallotta detta le regole : 'Non Siamo soddisfatti - per chi non si impegna non ci sarà più posto' : Per questo Pallotta ha chiesto di fare quadrato, chiamando in causa tutte le componenti del mondo Roma: "Il nostro unico obiettivo è di migliorare in tutto quello che facciamo e ci lavoreremo tutti ...

Manovra - Salvini : felice per il sì pasSiamo dalle parole ai fatti : Milano, askanews, - "Sono molto felice perchè il sì a questa Manovra economica ci permette di passare dalle parole ai fatti: troppe parole, zero virgola, uno, due, tre... è una Manovra diversa da ...