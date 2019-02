Neanche lo store digitale di CD Projekt RED si salva | GOG colpito da una dozzina di

eurogamer

: Razer costretta a chiudere il suo store digitale dopo neanche un anno - - teknokulturaa : Razer costretta a chiudere il suo store digitale dopo neanche un anno - - NewsAndroid_eu : Razer costretta a chiudere il suo store digitale dopo neanche un anno - - F_A_Science : Se state cercando un #emulatore di #PS1/#PSX per #Android vi consiglio #EmuBox, basta installarlo e caricare i gioc… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) A quanto pare ci troviamo in un periodo particolarmente complicato per l'industria dei videogiochi e i licenziamenti più o meno di massa non si fermano di certo al caso di Activision o a quanto starebbe succedendo all'interno di ArenaNet, team conosciuto per il lavoro sulla serie di Guild Wars.In questo nuovo caso riportato da Kotaku i licenziamenti sono decisamente più contenuti ma fanno comunque discutere anche perché delineerebbero una situazione difficile per un nome molto importante per il gaming su PC. GOG ha confermato di aver licenziato unadi dipendenti e lo ha fatto anche attraverso una dichiarazione ufficiale che però non spiega chiaramente i motivi della decisione."Mandare via delle persone non è mai semplice. Stiamo riassestando certe situazioni da ottobre 2018 e questo ha portato all'addio di unadi posizioni la scorsa settimana. Allo stesso tempo, ...