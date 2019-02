Migranti | strage in stiva | a Palermo imputati tutti assolti

Migranti : Finco (Lega) - 'altro che 'strage di Stato' - con Salvini vittime calate dell'89 p.c.' : Venezia, 5 feb. (AdnKronos) - “La risposta migliore a questo parroco è elencare i numeri relativi all’immigrazione: siamo passati da 119.369 sbarchi del 2017 ai 23.009 del 2018, con un calo dell’81% circa. Quando don Marco Beldin, parroco della frazione vicentina di di Ospedaletto, parla nel bollett

Migranti : strage in mare con 117 morti - svolta nell'inchiesta : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - svolta nell'inchiesta sulla morte di 117 Migranti avvenuta lo scorso 18 gennaio nel primo naufragio del Mediterraneo dell'anno. Solo tre i sopravvissuti. A finire nel mirino dei pm, come scrive oggi Repubblica, è il Centro di coordinamento di ricerca e soccorso della G

Strage di Migranti - inchiesta per omicidio : La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla Strage di migranti al largo della Libia di venerdì scorso che ha provocato, secondo le testimonianze di tre giovani sopravvissuti, 117 morti tra cui donne e bambini.Le ipotesi di reato per ora ipotizzate contro ignoti sono di omicidio volontario plurimo oppure di omicidio colposo plurimo e favoreggiamento dell'immigrazione. I tre naufraghi, poco più che ventenni, si trovano ora ...

Migranti - l'allarme dei servizi segreti : "Gli scafisti cercano la strage" : Procurare allarme per spingere l"opinione pubblica verso determinate posizioni, spesso suffragate da emozioni e sentimenti che suscitano determinate notizie. Si tratta di un trucco che, chiunque ha interesse nel gestire una certa situazione, applica spesso senza scrupoli. Succede così a livello politico, a livello diplomatico ma purtroppo, lungo le rotte del Mediterraneo, questo accade anche sulla pelle di centinaia di persone e dunque di vite ...

La strage dei Migranti in attesa dei soccorsi : 117 morti al largo della Libia - i barconi non si fermano : Tragedia al largo della Libia. Altre 53 vittime tra Marocco e Spagna Salvini: “Con le Ong tornano i morti. E non accogliamo i superstiti”

Strage Migranti - Roberto Fico : “Una società sana salva vite umane - noi abbiamo fallito” : Durissima presa di posizione del presidente della Camera ed esponente di spicco del MoVimento 5 Stelle Roberto Fico dopo la tragedia al largo della Libia. E anche la Presidente del Senato Casellati attacca: "Il Mediterraneo non può diventare una fossa comune". Ma il governo italiano non recede dalla linea del disimpegno.Continua a leggere

Strage di Migranti - opposizioni contro Salvini - Padre Zanotelli : 'Nostri nipoti ci ricorderanno come nazisti' : La vicenda dei 170 migranti morti in due naufragi al largo della Libia scuote la politica. contro la linea dura di Salvini , il Pd invoca con Matteo Renzi "l'apertura dei porti". Nella maggioranza si leva il no del presidente della Camera, Roberto Fico : "Una società sana salva le ...

Strage di Migranti - scontro nel governo : Due naufragi, 170 morti nel Mediterraneo in pochi giorni: uno al largo della Libia e l'altro del Marocco. I barconi continuano a partire dal nord Africa, carichi di migranti in fuga da...

Strage Migranti nel Mediterraneo. Mattarella : "Profondo dolore" - : Profondo dolore del presidente della Repubblica per le vittime di due naufragi in poche ore a largo della Libia e nel mare di Alboran. Sea Watch 3 intanto soccorre 47 persone su un gommone. Ma il ...

Migranti - ennesima strage nel mare : 117 dispersi vicino alla Libia : ennesima strage nel mare a ridosso della Libia dove nella tarda serata di venerdì è affondata una nave con a bordo 120 persone. I soccorsi sono riusciti a recuperare solamente tre persone e metterle in salvo a Lampedusa. Per i restanti 117 non c'è stato nulla da fare. Il numero esatto dei morti, come riferito da Ansa, resta al momento incerto. La notizia La nave affondata venerdì vicino alle coste di Tripoli era in mare da più di 11 ore quando ...

Strage Migranti - la sola pietà di Mattarella e Conte : "Essere europei è, oggi, parte ineliminabile delle nostre stesse identità nazionali". Sergio Mattarella parla in Eurovisione da Matera, città capitale europea della cultura 2019. Un altro messaggio europeista, quello del Presidente, a poche ore dalla nota di oggi in cui il capo dello Stato ha espresso "dolore" per le ennesime morti di migranti nel Mediterraneo. "Nel Mediterraneo si giocheranno partite decisive per il suo ...

Salvini : 'Ong recupera Migranti - si scordi un porto in Italia'. Ma Conte : sono scioccato per la strage : Una 'Ong ha recuperato decine di persone. Si scordino di ricominciare la solita manfrina del porto in Italia o del Salvini cattivo. In Italia no'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

Dolore e accuse sulla strage di Migranti a largo di Tripoli : Si moltiplicano le voci della politica a proposito della tragedia consumatasi a largo di Tripoli, dove un gommone è affondato trascinando in fondo al mare la vita di 117 migranti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un comunicato stampa diffuso dal Quirinale, ha espresso "profondo Dolore per la morte di oltre cento persone, tra donne, uomini, bambini". Ne dà notizia un comunicato dell'ufficio stampa del ...

Salvini : 'Ong recupera Migranti - si scordi un porto in Italia'. Ma Conte : sono scioccato per la strage : Una 'Ong ha recuperato decine di persone. Si scordino di ricominciare la solita manfrina del porto in Italia o del Salvini cattivo. In Italia no'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...