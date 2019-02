Le elezioni europee | la posta in gioco

Come votare dall’estero alle elezioni europee 2019 : Informazioni e risposte alle domande più frequenti: se non vivete in Italia certe scadenze sono imminenti

Chi vota per le elezioni europee 2019 in Italia e voto estero : Chi vota per le elezioni europee 2019 in Italia e voto estero Domenica 26 maggio si vota per il Parlamento europeo. Come di consueto, i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Ma chi può votare le elezioni europee in Italia? In Italia possono votare tutti i cittadini Italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto 18 anni entro il 26 maggio 2019. Questi voteranno presso la sezione e il numero di ...

elezioni 2019 Italia : europee - amministrative e regionali. Calendario date : Elezioni 2019 Italia: europee, amministrative e regionali. Calendario date Calendario Elezioni 2019 Italiane e dove si vota L’anno appena terminato, il 2018, è stato molto importante dal punto di vista elettorale ma anche il 2019 ha in serbo tantissimi appuntamenti. Infatti, non ci saranno solo le europee di maggio ma si terranno anche le Elezioni amministrative – in circa 4 mila comuni – ed in 6 regioni si terranno le Elezioni ...

Candidati elezioni europee 2019 : nomi e liste in Italia a febbraio : Candidati Elezioni Europee 2019: nomi e liste in Italia a febbraio Elezioni Europee 2019, i Candidati Le Elezioni Europee si avvicinano: l’appuntamento, come è noto da tempo, è fissato al 26 maggio 2019. Nel frattempo, cominciano a emergere le prime notizie sui Candidati dei vari partiti. Le novità più importanti su questo fronte provengono dal Movimento 5 Stelle. I pentastellati hanno aggiornato le regole per presentarsi alle ...

Pd - spunta ipotesi candidatura di Pisapia alle elezioni europee - Sky TG24 - : Il presidente della Regione Lazio ha parlato della possibile candidatura dell'ex sindaco di Milano: "Sarei onorato se fosse disponibile. Dipende da lui ma è una risorsa eccezionale". "Onorato delle ...

Di Maio : "Fitch? Non ci saranno elezioni anticipate dopo le europee" : Luigi Di Maio risponde all’agenzia di rating Fitch da Termini Imerese. Il ministro del Lavoro ha riferito ai sindaci e ai sindacalisti sulla vertenza Blutec, l’azienda che ha rilevato lo stabilimento storico ex Fiat. Alla presenza del presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, Di Maio ha respinto al mittente le previsioni di Fitch, secondo cui dopo le europee potrebbe esserci il voto anticipato con conseguente cambio di maggioranza: ...

Conte : «Il mio governo non cadrà. Reggeremo anche dopo le elezioni Europee» : E credetemi: la voglia di archiviare la vecchia politica e i vecchi partiti non solo rimane intatta ma in questi mesi si è consolidata, nell'opinione pubblica. D'altronde, mi pare che i sondaggi ci ...

elezioni europee - Della Vedova : alleanze non scontate +Europa pronta andare sola : Anche sull'importanza complessiva del tema ambientale, sia per quanto riguarda i cambiamenti climatici che l'economia circolare. Il tema sara' vedere se su questo sara' possibile costruire una ...

Luigi Di Maio risponde a Fitch : "Non ci saranno elezioni dopo le europee" : "Ogni politica che stiamo portando avanti ha una prospettiva di 5 anni, non sono quindi d'accordo con Fitch: non ci saranno le elezioni in Italia dopo quelle europee". Così il vice premier Luigi Di Maio, parlando con i cronisti a Termini Imerese, risponde al giudizio dell'agenzia di valutazione che, pur non declassando l'Italia, prevedeva elezioni anticipate.Era arrivato nella serata di ieri il giudizio sul rating italiano e commentando ...

Sondaggi elezioni europee 2019 : proiezioni e analisi dati al 23 febbraio : Sondaggi elezioni europee 2019: proiezioni e analisi dati al 23 febbraio Tra il 23 e il 26 maggio 2019 – quando si voterà in Italia – gli elettori europei saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento Europeo. In Italia si attende un risultato importante dei partiti maggioranza dopo l’avanzata del 4 marzo scorso; in generale, gli esperti preannunciano un arretramento dei partiti tradizionali e un deciso miglioramento di quelli ...

Tav - Paola Taverna : "Rimandata a dopo le elezioni europee. L'autonomia proviamo a farla slittare di un anno" : "La Tav la rinviamo a dopo le elezioni europee". Quello che sembrava solo un sospetto viene confermato dalla grillina Paola Taverna, secondo quanto rivela Augusto Minzolini sul Giornale. La pasionaria grillina ha spiegato ad alcuni senatori che "sulL'autonomia di Lombardia e Veneto allungheremo il b

