Laura Freddi Il messaggio del compagno e le lacrime in diretta | Vieni da me

Vieni da Me - Laura Freddi scoppia a piangere : “Mi ha sconvolto” : Laura Freddi a Vieni da Me riceve una sorpresa dal compagno Leonardo Nello spazio de ‘Le canzoni del Cuore’, Caterina Balivo ha ospitato nella puntata di oggi martedì 26 febbraio Laura Freddi a Vieni da Me. La showgirl ha ricevuto una sorpresa dal compagno Leonardo D’Amico, un video con un collage di vari momenti della loro bellissima storia e un messaggio conclusivo: “Abbiamo passato momenti d’amore straordinari ...

Domenica Live oggi non va in onda - ecco perché/ Nel Rewind Loredana Lecciso - Al Bano Carrisi e Laura Freddi : Domenica Live oggi non va in onda, ecco perché: al suo posto la fiction Tv 'Ultimo' con Raoul Bova e la versione 'Rewind' dalle 17.20 fino alle 18.45.