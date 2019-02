Ilary Blasi e le altre | quando le wags vanno all' attacco

Francesco Totti fa il bodyguard a Ilary Blasi : Una serata all’insegna del divertimento per Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi. La coppia ha deciso di fare una cena fra amici e un ritorno a casa “movimentato”. Francesco e Ilary sono stati fotografati dal settimanale “Nuovo” mentre cenano in un ristorante di Roma assieme ad alcuni amici, fra cui il presidente del Coni Gianni Malagò. Finita la serata i due tornano alla macchina, con Francesco che fa da bodyguard alla Blasi, che dal canto ...

Ilary Blasi e Francesco Totti a cena senza figli scappano dai paparazzi : Quella di ieri sera tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è stata una serata molto particolare. I due infatti sono stati beccati a cena. A sorprendere tutti è stata l'assenza dei loro figli, di solito ...

Francesco Totti e Ilary Blasi - lui fa il "bodyguard" dopo la serata scatenata con gli amici : Una serata divertente per Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi. L?ex capitano della Roma, oggi dirigente e la conduttrice del Grande Fratello Vip hanno deciso di lasciare i tre figli con la...

Francesco Totti - Ilary Blasi e la tenera foto di famiglia : «Con voi è sempre San Valentino» : Francesco Totti, Ilary Blasi e la foto con i figli nel giorno di San Valentino. Per l'ex numero 10 della Roma, la famiglia è sempre stata al primo posto, insieme all'amore per la...

Francesco Totti - Ilary Blasi e la tenera foto di famiglia : «Con voi è sempre San Valentino» : Francesco Totti, Ilary Blasi e la foto con i figli nel giorno di San Valentino. Per l'ex numero 10 della Roma, la famiglia è sempre stata al primo posto, insieme all'amore per la...

Silvia Toffanin e Ilary Blasi shopping per le vie di Milano : Silvia Toffanin e Ilary Blasi si sono conosciute da giovanissime nello stesso programma tv e sono rimaste grandi amiche. Le due infatti hanno vestito i panni della Letterine di “Passaparola”, programma di successo condotto da Gerry Scotti e poi hanno fatto carriera sul piccolo schermo. La Toffanin e la Blasi sono state fotografate dal settimanale “Chi” mentre passeggiano a Milano, mentre si dedicano a una sessione di shopping. Ilary e Silvia poi ...

Ilary Blasi e Silvia Toffanin amiche inseparabili : shopping a Milano e selfie con gli ammiratori : Si sono conosciute da giovanissime nello stesso programma tv e poi Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono rimaste grandi amiche. Le due infatti hanno vestito i panni della Letterine di...

Totti e Ilary Blasi - notte magica allo spettacolo "The illusionist" : E' successo al Palalottomatica, dove il sottile confine tra realtà e immaginazione ha preso vita grazie a 'The Illusionists', lo show campione di incassi nel mondo con otto campioni internazionali di ...

Totti e Ilary Blasi - notte magica allo spettacolo ?The illusionist? : Ci sono magie quotidiane, come un sorriso, un bacio, una carezza, che hanno il potere di accendere il cuore e poi ci sono eventi straordinari capaci di incantare nel vero senso della parola. E?...

The illusionist! Francesco Totti e Ilary Blasi allo spettacolo : Nella serata di ieri, è andato in scena al Palalottomatica lo spettacolo di magia "The Illusionists". Tra gli ospiti presenti, anche Francesco Totti accompagnato dalla moglie Ilary Blasi e i figli. Ci sono magie quotidiane, come un sorriso, un bacio, una carezza, che hanno il potere di accendere il cuore e poi ci sono eventi straordinari capaci di incantare nel vero senso della parola. E’ successo al Palalottomatica, dove il sottile confine tra ...

Fabrizio Corona racconta ho conosciuto Ilary Blasi quando era minorenne : Fabrizio Corona dalle pagine del suo libro “Non mi avete fatto niente” questa volta lancia delle frecciatine a Ilary Blasi, con cui già aveva avuto una discussione, durante il “Grande Fratello Vip”. Corona avrebbe raccontato il suo primo incontro con la Blasi. E come al solito non ci sarebbe andato giù leggero, e proprio durante il litigio televisivo, Corona avrebbe detto a Ilary: «Ricordati di quello che facevi a 16 anni». E come riporta ...

Fabrizio Corona senza freni : «Ilary Blasi? Quando la conobbi era minorenne - fece sesso con un mio amico» : Fabrizio Corona continua a provocare. Su Leggo.it le ultime novità. E dalle pagine del suo libro Non mi avete fatto niente questa volta “lancia stoccate” a Ilary Blasi, con cui già aveva avuto una discussione, diventata storica, durante il Grande Fratello Vip. L’ex re dei paparazzi avrebbe raccontato il suo primo incontro con la conduttrice romana. E come al solito non ci sarebbe andato giù leggero. Come riportato Leggo, ...

Fabrizio Corona e la lite con Ilary Blasi : "Ha preteso scuse pubbliche da me. Il suo obiettivo era Totti - non io" : La discussione tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi, probabilmente l'unico evento degno di nota della terza edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda lo scorso autunno sulle reti Mediaset, non poteva non essere inclusa nell'ultima autobiografia pubblicata dall'ex agente fotografico intitolata Non mi avete fatto niente.In questo primo passo del libro riguardante l'argomento, Fabrizio Corona ha ribadito un concetto che espresse anche ...

La rivelazione di Corona : "Ilary Blasi? Fece sesso con un mio amico" : Non si ferma la sfida tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi. E dalle pagine del libro "Non mi avete fatto niente", l'ex fotografo dei vip ha fatto alcune rivelazioni sul passato della moglie di Francesco Totti e di quando la conobbe ancora minorenne. Del resto, già durante il famoso litigio in televisione, Corone disse alla Blasi: "Ricordati cosa facevi a 16 anni". E l'ex re dei paparazzi sembra voler continuare su questa linea.Queste le parole ...