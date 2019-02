Decretone | ok dell' Aula a stretta su furbetti divorzio e stranieri per reddito - LE MISURE

"Anticipo del Tfr anche agli statali già in pensione". L'emendamento della Lega nel Decretone : anche gli statali già in pensione potranno chiedere l'anticipo del trattamento di fine servizio attraverso il prestito bancario. Lo prevede un emendamento della Lega al decretone approvato dalla commissione Lavoro del Senato.Via libera anche a un altro emendamento del Carroccio che consente ai dipendenti di enti che "mantengono il trattamento di fine servizio comunque denominato presso il proprio bilancio" di ottenere il Tfs "entro 90 ...

Pensioni : Decretone - Governo mira all'allungamento della pace contributiva : Continua ancora la discussione in Commissione Lavoro al Senato sulle modifiche da apportare al cosiddetto decretone unico prima della conversione in legge definitiva. Il testo, infatti, è già stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e si trova ormai da alcune settimane in Aula al Senato dove sono stati presentati più di cinquecento emendamenti contenenti le proposte di modifica. Il Governo propone la pace contributiva fino a 10 anni Stando a ...

Decretone - M5S : ci sarà il taglio delle pensioni alte dei sindacalisti : 'Il ritiro dell'emendamento sul taglio delle pensioni d'oro ai sindacalisti non rappresenta un ripensamento politico ma la volontà di garantire una misura che sia inappuntabile'. Lo chiarisce il ...

Quota 100 - 50mila domande in 20 giorni : il primato a Roma. Decretone : salta il taglio delle pensioni ai sindacalisti : In meno di venti giorni poco meno di 50mila persone hanno fatto richiesta per accedere alla pensione anticipata con Quota 100. Sono dati dell’Inps. delle 49922 domande, oltre 17mila arrivano da lavoratori pubblici, oltre 38mila arrivano da uomini e la quasi totalità (44273) proviene attraverso i patronati. In testa ci sono le province di Roma (3875 domande), Napoli (2393) e Milano (1895), a poca distanza Palermo (1499). Oltre il migliaio ...

Decretone - monito della Corte dei Conti : "Attenzione a spesa e lavoro legale" : ... in un contesto, come quello italiano , in cui è elevata la quota di economia sommersa e sono bassi i livelli salariali effettivi, dovrà essere alta l'attenzione affinché non cresca la quota di spesa ...

Pensioni : Q100 e Rdc - la Ragioneria dello Stato dice sì al Decretone : "Ci sono stati affinamenti nel testo ma nel merito, non riguardano problemi di Ragioneria", è questo il commento rilasciato dal ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria dopo l'approvazione del maxi decreto contenente Quota 100 e reddito di cittadinanza da parte della Ragioneria generale dello Stato. La Ragioneria approva il maxi decreto Dopo la bollinatura, infatti, si attende la firma da parte del presidente della Repubblica Sergio ...

Quota 100 e reddito di cittadinanza - via libera al Decretone dalla Ragioneria dello Stato : Via libera dalla Ragioneria generale dello Stato, oggi, al maxi decreto sulle pensioni Quota 100 e al reddito di cittadinanza, due delle misure simbolo dell’esecutivo M5s-Lega guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Ci sono stati affinamenti nel testo – ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria - ma nel merito, non riguardano – ha sottolineato - problemi di Ragioneria". Non ci sarà dunque nessuno ...

Decretone : allo studio lo sconto per il riscatto della laurea fino 50 anni : Il governo sta lavorando per alzare la soglia di età entro la quale sarà possibile riscattare gli anni di università con lo sconto. Lo annuncia il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, spiegando ...

Decretone - Salvini : "Ci sarà la riforma della governance di Inps e INAIL" : "Ci sarà la riforma della governance di Inps e INAIL, con gestioni collegiali e non monocratiche perché tre o cinque persone lavorano meglio di una". Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini ...

