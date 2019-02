Dalla Chiesa e il terrazzo distrutto | Ma a Roma si può vivere così…?

Paura per Rita Dalla Chiesa : il terrazzo distrutto da un albero : Paura per Rita Dalla Chiesa, che su Instagram ha mostrato il suo terrazzo distrutto da un albero crollato a causa del forte vento. In questi giorni l’Italia ha fatto i conti con la forza della natura e con un meteo tutt’altro che favorevole. In particolare a Roma sono crollati diversi alberi a causa delle raffiche di vento, causando danni e in alcuni casi feriti e morti. Fra le vittime del maltempo c’è anche Rita Dalla Chiesa, ...

Preti colpevoli fuori Dalla Chiesa : la strategia del Papa contro gli abusi : «Concretezza» è stata più volte annunciata dal Papa come parola-chiave del summit sugli abusi. E ieri, giorno di inizio dell’incontro mondiale, Francesco ha blindato la concretezza dei lavori, evitando che, come alcuni temevano, ci si potesse perdere nella vastità del tema e delle sfaccettature. Bergoglio ha fatto distribuire, a sorpresa, ai 190 ve...

Preti pedofili - appello delle vittime : “Cacciare Dalla Chiesa orchi e chi ha coperto abusi” : Peter Isley si è fatto portavoce insieme a Peter Saunders delle richieste delle vittime a pochi giorni dal summit dei presidenti delle conferenze episcopali mondiali: “Chiediamo si metta in pratica la tolleranza zero. Ogni prete colpevole deve essere dimesso dallo stato clericale e anche i vescovi che hanno coperto devono essere espulsi dalla chiesa”.Continua a leggere

Nando Dalla Chiesa a Perugia per il suo libro : Perugia Nando Dalla Chiesa a Perugia per presentare il suo libro 'Per fortuna faccio il prof', edito da Bompiani Overlook. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Culturale Clizia della presidente ...

Nel giorno del funerale di Emiliano Sala - la sua cagnolina commuove tutti attendendolo fuori Dalla chiesa : Nala è la cagnolina di Emiliano Sala, calciatore argentino classe 1990 morto in un incidente aereo avvenuto sulla Manica nel gennaio 2019. Nala era stata adottata nel quattro anni fa e, da quel momento, era diventata la migliore amica del giovane Emiliano. Un legame indissolubile, di cui si è avuto testimonianza anche nel giorno del funerale di Sala, svoltosi il 16 febbraio: Nala è rimasta accucciata davanti alla chiesa ad ...

Pedofilia - McCarrick allontanato Dalla Chiesa per gli abusi sui seminaristi : L’ex cardinale giudicato colpevole di «violazioni del Sesto Comandamento del Decalogo con minori e adulti, con l’aggravante dell’abuso di potere»: è la prima volta che a dover lasciare la Chiesa è un prelato così in alto nella gerarchia ecclesiastica

Pedofilia - Papa Francesco allontana Dalla Chiesa l'arcivescovo McCarrick : L'ex cardinale Theodore Edgar McCarrick è stato ridotto allo stato laicale. Era accusato di aver molestato alcuni...

Io sono Mia - Rita Dalla Chiesa furibonda : 'Prima la hai massacrata - ora applaudi?' : Rita Dalla Chiesa ha scritto un post dedicato ai 'più giovani' su Mia Martina e Io sono Mia in onda su Raiuno . 'Non era una fiction', scrive la Dalla Chiesa. 'E' la storia vera, purtroppo, di una ...

Loredana Bertè a Rita Dalla Chiesa : "Tu e Fabrizio Frizzi sempre nel mio cuore" : A tre giorni Dalla finale del Festival di Sanremo 2019, è ancora scottante l'esclusione dal podio di Loredana Bertè che, con Cosa ti aspetti da me, si è classificata solamente al quarto posto attirando i fischi della platea del teatro Ariston.prosegui la letturaLoredana Bertè a Rita Dalla Chiesa: "Tu e Fabrizio Frizzi sempre nel mio cuore" pubblicato su Gossipblog.it 12 febbraio 2019 13:34.

Rita Dalla Chiesa sostiene Loredana Bertè dopo il 4° posto a Sanremo : “Brutte le risate dei conduttori” : Rita Dalla Chiesa sostiene Loredana Bertè dopo il 4° posto a Sanremo. Le parole di solidarietà arrivano direttamente dal Twitter ufficiale della conduttrice, che ha voluto esprimere la sua vicinanza all'artista di Bagnara Calabra che non è riuscita a raggiungere il podio con Cosa ti aspetti da me. In particolare, Rita Dalla Chiesa ha lamentato l'atteggiamento poco corretto dei conduttori che avrebbero reagito con risate ai fischi del ...

