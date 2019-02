Celentano sta davvero male | Adrian torna ad ottobre

Adriano Celentano - lo show Adrian è stato cancellato dal palinsesto dopo gli ascolti flop : Non c'è pace per Adrian, lo show con protagonista Adriano Celentano che doveva essere il grande evento di questa stagione televisiva del Biscione. Gli ascolti, però, non hanno premiato lo show ne tanto meno il cartone animato che il 'clan Celentano' aveva strutturato per la messa in onda in prima serata su Canale 5: la media è stata a dir poco irrisoria, al punto che in casa Mediaset hanno preso la drastica decisione di sospenderlo e ...

Adrian - lo show di Adriano Celentano “è stato sospeso e rinviato in autunno” : Adrian, lo show di Adriano Celentano su Canale 5, “è stato sospeso e rinviato al prossimo autunno“. È l’indiscrezione rivelata da TvBlog, secondo cui, visto il flop delle prime puntate, Mediaset avrebbe deciso di sospenderne definitivamente la messa in onda per questa stagione televisiva e rinviare le cinque puntate rimaste addirittura al prossimo autunno, per provare a rilanciarlo. Non solo, TvBlog ipotizza persino cambiamenti ...

Adrian - tragica voce su Celentano : 'Cos'ha chiesto il suo staff a Mediaset'. Oltre il flop : roba clamorosa : Il mistero Adrian cresce di settimana in settimana, insieme al giallo sulle condizioni di salute di Adriano Celentano . Il Molleggiato non sta bene, bloccato da un 'malanno di stagione' dai contorni ...

Adrian - tragica voce su Celentano : "Cos'ha chiesto il suo staff a Mediaset". Oltre il flop : roba clamorosa : Il mistero Adrian cresce di settimana in settimana, insieme al giallo sulle condizioni di salute di Adriano Celentano. Il Molleggiato non sta bene, bloccato da un "malanno di stagione" dai contorni non meglio definiti, e anche per questo lunedì 25 febbraio il suo tribolatissimo show non andrà in ond

Amici anticipazioni - provvedimento per Mowgli? La dura proposta della Celentano : anticipazioni Amici, Alessandra stufa di Mowgli Non sappiamo cosa deciderà di fare Alessandra Celentano ad Amici dopo quello a cui ha assistito ma siamo sicuri che sia arcistufa del comportamento di Mowgli. E a dirla tutta non ha neanche tutti i torti, perché tra i tanti rifiuti del ragazzo adesso abbiamo assistito anche a quello […] L'articolo Amici anticipazioni, provvedimento per Mowgli? La dura proposta della Celentano proviene da ...

Michelle Hunziker contro la frase sessista detta nel cartone di Celentano : Nel corso delle ultime ore, Michelle Hunziker si è resa protagonista di un'intervista che ha lasciato tutti senza parole. La donna, infatti, ha rivelato il contenuto di una frase altamente sessista pronunciata all'interno della serie evento di Adriano Celentano. Durante una scena, infatti, Adrian ha detto ad un gruppo di ragazze aggredite di aver subito tale aggressione poiché avevano alzato un po' troppo il gomito. Ebbene, tale insinuazione non ...

Amici 18 - Mowgly contesta la Celentano. Lei : “Non ti voglio al Serale” : Mowgly non vuole essere valutato da Alessandra Celentano ad Amici. È caos Nuovo appuntamento con la puntata del sabato di Amici 18. Lo speciale sarà caratterizzato ancora una volta dalle sfide e dal tentativo degli allievi di conquistare la maglia verde che gli consentirà di accedere di diritto al Serale. Come di consueto i ragazzi hanno fatto il loro ingresso nello studio sulla canzone di Irama, ‘Non Mollo Mai’, ed è partita subito ...

Celentano promuove Baglioni : "Dopo Baudo c'è stato il crollo. Fino a che sei arrivato tu" : A Sanremo succede pure che un monumento della canzone italiana, auto-sospesosi dalla tv causa flop, mandi i complimenti a un altro monumento della canzone italiana che sta facendo furore in tv. ...

Celentano sta male. Adrian non va in onda : "Adrian" getta la spugna, si fa venire il raffreddore e si mette a letto. Un modo edulcorato per dire che spettacolo e cartoon sono stati sospesi. Lo comunicano il clan Celentano e Mediaset, la rete ...

Adriano Celentano non sta bene - forse influenza : lo show interrotto per almeno 2 puntate : Adriano Celentano non sta bene, questo è quanto dichiarato da Clan e Mediaset in un comunicato congiunto. A quanto pare il "molleggiato" ha dei problemi di salute che gli impedirebbero di dirigere lo spettacolo "Aspettando Adrian" e la serie-evento vera e propria. I medici, infatti, gli avrebbero consigliato almeno 2 settimane di riposo assoluto, molto probabilmente a causa di un malanno di stagione. Pertanto, le prossime due puntate dello show ...

Adrian sospeso per almeno due settimane. «Malanno di stagione» per Celentano! : Adrian Adrian si ferma. Il cartoon di Adriano Celentano e lo spettacolo che lo precede non andranno in onda per almeno due settimane a causa di un “malanno di stagione” che ha colpito il Molleggiato. Questa la motivazione ufficiale resa nota da Mediaset e Clan, che in una nota congiunta hanno comunicato la momentanea sospensione del programma. “A causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere ‘Aspettando ...

Adriano Celentano sta male - sospeso lo show su Canale 5 : stop di due settimane : Brutta notizia per tutti i fan di Adriano Celentano che in queste settimane si sono appassionati alla messa in onda del nuovo show Adrian trasmesso in prime time su Canale 5. E' notizia di queste ore, infatti, che sia lo show che il cartone di Celentano non saranno trasmessi per le prossime due settimane in prime time. Entrambi, infatti, risultano sospesi dal palinsesto della rete ammiraglia per volere dello stesso Celentano. sospeso lo show di ...

Adriano Celentano sta male : lo show Adrian sospeso per due settimane : Lo show di Adriano Celentano sospeso su Canale 5 per problemi di salute del cantante Brutte notizie per i fan di Adriano Celentano. Lo show Adrian, in onda ogni lunedì sera su Canale 5 dallo scorso 21 gennaio, si fermerà per due settimane. Il motivo? Problemi di salute del Molleggiato. Niente di grave: solo un’influenza […] L'articolo Adriano Celentano sta male: lo show Adrian sospeso per due settimane proviene da Gossip e Tv.

Adrian sospeso per almeno due settimane. «Malanno di stagione» per Celentano! : Adrian Adrian si ferma. Il cartoon di Adriano Celentano e lo spettacolo che lo precede non andranno in onda per almeno due settimane a causa di un “malanno di stagione” che ha colpito il Molleggiato. Questa la motivazione ufficiale resa nota da Mediaset e Clan, che in una nota congiunta hanno comunicato la momentanea sospensione del programma. “A causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere ‘Aspettando ...