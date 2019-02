Buffagni | ' Toninelli ci fa perdere voti? Non rispondo' E scoppia a ridere Poi la

'Perdiamo voti con Toninelli? Non posso rispondere'. Parla il sottosegretario Buffagni : Quanto al ministro dell'Economia Giovanni Tria, messo in discussione dal Movimento, dichiara: "Deve andare a casa? No, questo non compete me e non ne vedo il motivo. Il ragionamento che faccio è un ...

Stefano Buffagni : "Perdiamo voti con Toninelli? Non posso rispondere" : Rivendica il proprio carattere "lombardo" per dirsi convinto che "prima bisogna pensare a fare e poi a comunicare", quindi Stefano Buffagni invita la squadra M5s a "essere più concreti"."La gente - rileva il sottosegretario agli Affari regionali, dai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital - ci ha mandato al governo non per annunciare o - ammonisce - rincorrere gli altri, è più utile portare a casa i risultati. La gente ...

Stefano Buffagni - il fedelissimo di Di Maio ride in faccia a Toninelli e lo accusa : crollo per colpa sua : Dopo l'ecatombe alle regionali in Sardegna, siamo alla resa dei conti nel M5s . Non solo le parole di Beppe Grillo , 'forse non siamo all'altezza. Forse siamo principianti come dicono'. Ora, infatti, ...