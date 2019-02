Vans lancia la tecnologia ComfyCush | sembrerà di camminare su una nuvola

sportfair

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Dalla parte del comfort:la. Con l’iconica silhouette Era, potenziata da, tidisu una, il marchio originale di calzature e abbigliamento per sport d’azione, è orgoglioso di annunciare il lancio di, ladi ultima generazione che regala il massimo comfort a una delle silhouette più iconiche del marchio: Era.“L’Eraè un esempio di comesi stia adattando alle esigenze in evoluzione dei nostri consumatori“, ha commentato Nathaniel Iott, Senior Director di Footwear Design presso. “Orientata al comfort, l’Eraè costruita con un interno in un unico pezzo che include fascette a linguetta per calzata e sensazioni migliori, maggiore supporto dell’arco plantare e una struttura in schiuma e gomma co-sagomata. ...