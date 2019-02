Sede di CasaPound a Bari rimane chiusa Riesame | “Rischio di aggressioni squadriste”

"La Sede di Casapound chiusa per metodo fascista" : a Bari confermato il sequestro : Le motivazioni con cui il Riesame ha respinto la richiesta di dissequestro. 35 le persone coinvolte nell'inchiesta che l'11 dicembre ha portato al sequestro della sede del partito di estrema destra in via Eritrea

CasaPound - "Lo sgombero della Sede di Roma non è prioritario" : Lo sgombero della sede Romana di CasaPound, una palazzina di proprietà dello Stato nella centralissima via Napoleone III, occupata ormai dal 2003, non è una priorità per la Prefettura e quindi neanche per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che oggi lo ha messo nero su bianco in una lettera inviata alla sindaca di Roma Virginia Raggi, che pochi giorni fa si era rivolta proprio a Giovanni Tria chiedendogli di "avviare le procedure ...

Roma : Tria su sgombero Sede CasaPound - mai scritto nessuna lettera : Roma, 20 feb 21:26 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze , Mef, Giovanni Tria ha dichiarato di non aver mai scritto nessuna lettera a proposito dello sgombero... , Com,

CasaPound apre Sede.No di 'Antifascisti' : ANSA, - TRIESTE, 2 FEB - CasaPound inaugura una sede nel capoluogo del Fvg e "Trieste Antifascista e Antirazzista" scende in piazza per chiederne la chiusura. E' accaduto oggi a Trieste. In testa al ...

Raggi scrive a Mef : "Sgomberare Sede CasaPound" : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha scritto, a quanto si apprende, una lettera al Mef per chiedere di avviare le procedure per lo sgombero della sede di CasaPound , a Roma. La lettera di Raggi arriva ...

Casapound - Raggi scrive a Tria : «Sgomberare la Sede - immobile del Demanio» : Il sindaco di Roma Virginia Raggi, a quanto si apprende, ha scritto al ministero dell'economia e delle Finaze (Mef) per informare il ministero della mozione approvata a maggioranza...

Per Salvini la Sede di Casapound a Roma sarà sgomberata - ma non subito : "Prima stabili pericolanti o sotto sequestro" : Il giorno dopo la mozione del Campidoglio sullo sgombero dello stabile occupato da Casapound a Roma Matteo Salvini interviene per dire che sì, gli occupanti saranno mandati via, ma non immediatamente. "Tutti gli immobili occupati abusivamente verranno sgomberati. C'è un criterio oggettivo e non politico: ci sono immobili pericolanti e immobili sottoposti a sequestro giudiziario - ha risposto ai cronisti che gli chiedono se il ...

«Sgomberare Sede Casapound» - ok a mozione in Campidoglio. Lombardi (M5S) a Salvini : «Userai la ruspa?» : La sede storica di Casapound, in via Napoleone III, va sgomberata. L'assemblea capitolina ha approvato a maggioranza una mozione proposta dal Pd che impegna la sindaca Virginia Raggi «ad...

Roma - Campidoglio approva mozione Pd per sgomberare Sede CasaPound : Roma, 29 gen., askanews, - Con 29 voti favorevoli e 4 contrari l'assemblea del Consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione che impegna la sindaca Virginia Raggi 'ad attivarsi presso gli organi ...

Il consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per chiedere lo sgombero della Sede di Casapound : Il 29 gennaio il consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per chiedere lo sgombero della sede di Casapound a Roma, un edificio in via Napoleone III che il partito politico di estrema destra occupa abusivamente dal 2003. La

Roma - sì M5s al testo Pd : passa la mozione per lo sgombero della Sede di Casapound : L’assemblea capitolina ha approvato a maggioranza una mozione proposta dal Pd che impegna la sindaca Virginia Raggi “ad intervenire presso il Ministero degli Interni, il prefetto e il questore” affinché sia predisposto lo sgombero immediato dell’edificio di Via Napoleone illegalmente occupato dall’associazione Casapound Italia”. Oltre al Pd ha votato a favore il Movimento 5 Stelle. Voto contrario di 4 consiglieri di ...