Sardegna | Di Maio | “Per il Governo non cambia niente Apertura a liste civiche sarà

Regionali Sardegna - Luigi Di Maio a processo : "La sua leadership è in discussione". Da godere : esplode il M5s : "La leadership di Luigi Di Maio certamente va rimessa in discussione". Il flop delle Regionali in Sardegna presenta subito l'inevitabile, salatissimo conto per il vicepremier grillino. A parlare è una delle ribelli grilline, la senatrice Paola Nugnes, che all'agenzia AdnKronos affida parole spietate

La Sardegna abbandona i 5 Stelle. Di Maio processato dai suoi pensa alle liste civiche grilline : In primavera si voterà a Sassari e qualcuno, tra i colonnelli M5S, lavora all'idea di presentare più liste che rimandino al Movimento, senza pescare nel rischioso mondo delle civiche. 'Basterebbe ...

Sardegna - primi dati : centrodestra avanti. Crollo M5S. Spoglio a rilento. Di Maio : «Noi - vivi e vegeti. Governo ok» : Operazioni in ritardo nell’isola: ogni scheda viene scrutinata contestualmente per contare voti presidenti, voti di lista e preferenze. I comuni consegneranno dati aggregati. Conte: «Nessuna conseguenza sul Governo»

Di Maio commenta i primi risultati del voto in Sardegna : "M5s è vivo e vegeto" : "Il Movimento 5 stelle è vivo e vegeto". Lo ha detto il vicepremier e capo politico M5s Luigi Di Maio a proposito del voto in Sardegna. "Per il governo non cambia niente". Lo ha detto Luigi Di Maio dopo i primi dati sulle Regionali in Sardegna. I dati delle prime 103 sezioni (su un totale di 1.840) scrutinate in Sardegna, l'equivalente di 25.877 voti ma gli unici finora disponibili in Regione, confermano Christian Solinas ...

Sardegna - Di Maio : M5S è vivo e vegeto : 13.07 "Il M5S è vivo e vegeto", ha detto il vicepremier e leader del Movimento, Di Maio, a proposito del voto in Sardegna. "Per il governo non cambia nulla", aggiunge, "io non vedo nessun problema". E poi: "Ovviamente i dati ufficiali non ci sono ancora: ma noi siamo 'positivi' perché per la prima volta in Sardegna entriamo con consiglieri regionali".

Matteo Salvini - la vendetta di Di Maio dopo il crollo in Sardegna : rischio contagio - la Lega all'inferno : E stare un altro anno in compagnia dei grillini e della loro visione anti-storica dell'economia in piena recessione, rischia di trascinare all'inferno pure noi'.

Regionali Sardegna - Pietro Senaldi : "Le campane a morto per Di Maio - l'allarme per Matteo Salvini" : campane a morto per Luigi Di Maio, un allarme serio per Matteo Salvini. Il voto delle Regionali in Sardegna testimonia la fuga degli elettori italiani dai grillini, che quando governano (vedi Virginia Raggi a Roma) fanno solo disastri. È successo anche in Abruzzo, e prima ancora in Trentino o Friuli

Regionali Sardegna - Luigi Di Maio reagisce così alla disfatta : "Buon risultato - e comunque...". Fine oscena : "Dietro la linea Maginot della disperazione". Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle escono con le ossa rotte dalle Regionali in Sardegna, che dopo quelle in Abruzzo certificano il crollo grillino ben al di sotto del 20%. Tanto che i vertici del Movimento, disperati, arrivano a toccare il fondo confi