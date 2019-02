Sardegna | Di Maio | “Per Governo non cambia niente Apertura a liste civiche?

Sardegna - Di Maio : per il governo non cambia nulla - M5S vivo e vegeto : I dati dunque non sembrano preoccupare il leader pentastellato: "Capisco che in questi mesi ci siamo messi contro le banche, le assicurazioni, il gioco d'azzardo, i petrolieri: c'è un certo mondo che ...

Sardegna - Di Maio : “Per il Governo non cambia niente. Apertura a liste civiche sarà sperimentale - no percorso lampo” : Con i dati delle urne “per il Governo non cambia nulla, spero invece che per la Sardegna possa cambiare qualcosa ma se governano queste ammucchiate è un po’ difficile”. Lo ha detto il vicepremier del M5s Luigi Di Maio, commentando i primi risultati delle elezioni sarde che vede il Movimento 5 stelle viaggiare intorno al 10%. “Andremo avanti con la riorganizzazione, tra domani e dopodomani ci saranno novità importanti per ...

Regionali Sardegna - Luigi Di Maio a processo : "La sua leadership è in discussione". Da godere : esplode il M5s : "La leadership di Luigi Di Maio certamente va rimessa in discussione". Il flop delle Regionali in Sardegna presenta subito l'inevitabile, salatissimo conto per il vicepremier grillino. A parlare è una delle ribelli grilline, la senatrice Paola Nugnes, che all'agenzia AdnKronos affida parole spietate

Elezioni Sardegna - Luigi Di Maio dopo tonfo M5s : "Per il governo non cambia nulla" : I risultati definitivi delle Elezioni in Sardegna ancora non ci sono, ma un elemento sembra chiaro: il crollo del Movimento 5 stelle rispetto al risultato ottenuto nell'isola alle Politiche del 2018. Quello del 24 febbraio è il secondo risultato negativo alle regionali in poche settimane, dopo il tonfo in Abruzzo. Mentre gli scrutini procedono a rilento si levano le prime voci dei pentastellati. "Per il governo non cambia nulla - si ...

