Samsung Galaxy Note 10 potrebbe utilizzare quattro fotocamere posteriori e supportare il

Battery drain su Samsung Galaxy S8 e S9 con Android 9 Pie? Non siete i soli : Arrivato Android 9 Pie sui Samsung Galaxy S8 e S9 ecco che cominciano ad arrivare le prime lamentele riguardo a un Battery drain anomalo. Vari utenti hanno segnalato problemi di autonomia piuttosto importanti, ma potrebbe non essere nulla di grave.

Conveniente il prezzo del Samsung Galaxy S10 con Wind? Quanto costa a rate anche il Galaxy S10 Plus : A caccia dell'offerta più Conveniente per i nuovi top di gamma Samsung? Il prezzo del Samsung Galaxy S10 con Wind e pure del suo fratello maggiora Galaxy S10 Plus è appena stato servito dall'operatore mobile e come segnalato nella pagina dei preordini dei due device, si parte da una mensilità di 16,99 euro per avere (appunto) uno dei due device. Il Samsung Galaxy S10 con Wind (in ognuno dei suoi modelli premium) è acquistabile in abbinamento ...

Samsung Galaxy A30 e A50 non sono affatto male - speriamo in un buon prezzo (video anteprima) : Abbiamo provato Samsung Galaxy A30 e Samsung Galaxy A50, futuri medio gamma che arriveranno in primavera nel nostro paese. Belli, compatti e con qualche sorpresa su batteria e sicurezza, ve li mostriamo nella nostra video anteprima.

Difficoltà coi crash del Samsung Galaxy S7 dopo l’aggiornamento di febbraio : alcuni consigli : Non genera certo rivoluzioni nell'esperienza di utilizzo del cosiddetto Samsung Galaxy S7 il recente aggiornamento di febbraio che è stato messo a disposizione degli utenti italiani. Ad una settimana dalle prime apparizioni qui dalle nostre parti, infatti, non posso far altro che confermare quanto riportato a caldo a metà mese. Indagando tra i feedback degli utenti, però, ho scoperto che in tanti hanno avuto problemi con lo smartphone "crashato" ...

Galaxy Fold vs Mate X : tecnologia Samsung e Huawei a confronto : Galaxy Fold vs Mate X è un confronto tra smartphone pieghevoli e tra le visioni dei due primi produttori al mondo di dispositivi mobili. Samsung e Huawei hanno dimostrato di avere un approccio differente ai problemi posti dalle sfide tecnologiche, l'azienda sudcoreana non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale,

Come funziona il Galaxy Fold lo smartphone pieghevole Samsung : Il manuale Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole di Samsung non è ancora disponibile ma vediamo Come funziona il Galaxy Fold

Samsung potrebbe cambiare nome ai top di gamma della serie Galaxy S e Note : Stando alle ultime indiscrezioni, nel 2020 la serie top di gamma Samsung Galaxy S potrebbe cambiare nome. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Samsung Galaxy S8 e S8+ no brand si aggiornano ad Android 9 Pie in Italia : Samsung Galaxy S8 e S8+ no brand si aggiornano ad Android 9 Pie e Samsung One UI in Italia: i nuovi firmware G950FXXU4DSBA e G955FXXU4DSBA sono in rollout via OTA.

Salta il passaggio dal Samsung Galaxy S10 al prossimo S11 : rumors del 25 febbraio : Il Samsung Galaxy S10 è per forza di cose lo smartphone più chiacchierato del momento. Dopo la presentazione, ad esempio, sono arrivate le prime proposte ufficiali da parte di alcuni operatori, come quella di TIM che abbiamo avuto modo di analizzare nei giorni scorsi su queste pagine. Al dì là dei risvolti a breve termine per lo smartphone, sia da un punto di vista commerciale, sia per quanto concerne lo sviluppo software del device, occorre ...

Prezzo Samsung Galaxy Fold Quanto Costa in Italia ? : Scopri il Prezzo di vendita del Samsung Galaxy Fold in Italia. Quale è il Prezzo dello smartphone Android Samsung Galaxy Fold

In Italia Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 8 : link al download del 25 febbraio : Finalmente Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 8 è realtà anche in Italia, almeno per i dispositivi no brand. La buona notizia giunge in queste ore con la disponibilità del link al download per il corposo pacchetto software, molto atteso dai possessori del phablet. Un po' di storia dell'update Pie per il phablet del 2017: dopo una lunga fase beta di sperimentazione del firmware, già lo scorso 15 febbraio la diffusione dell'aggiornamento era ...

Notiziona Samsung Galaxy S8 : Android Pie su no brand Italia dal 25 febbraio : Vi avevamo annunciato l'avvicendamento di Android 9.0 Pie ai Samsung Galaxy S8 Italiani: la situazione andava intensificandosi già prima del weekend, attraverso delle distribuzioni mirate nei Paesi Bassi ed in Finlandia. La situazione pare essersi sbloccata proprio in queste ore per quanto concerne gli esemplari no brand del nostro Paese (in contemporanea a quanto sta accadendo anche ai Note 8 no brand Italia, anch'essi colpiti dall'ultima ...

Samsung Galaxy A30 e Galaxy A50 sono ufficiali : due ottimi smartphone di fascia media : Mentre a Barcellona impazza il MWC 2019, Samsung annuncia i nuovi Samsung Galaxy A30 e Galaxy A50, con doppia e tripla fotocamera posteriore.

Una settimana con l’aggiornamento XXS4CSB1 per il Samsung Galaxy S8 : stato batteria e non solo : In questi giorni si parla tanto della distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per il Samsung Galaxy S8, ma se da un lato è vero che il rollout sia scattato in Europa (qui trovate le ultime informazioni in merito che abbiamo condiviso sulle nostre pagine), è altrettanto vero che in Italia non ci siano ancora tracce. Fatta eccezione per i modelli in commercio qui da noi con firmware tedesco, infatti, non risulta ancora possibile testare il ...