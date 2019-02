Medico no vax:cerco bimbo con parotite

: L’esperimento del medico no vax «cerco un bimbo con orecchioni» - infoitcultura : L’esperimento del medico no vax «cerco un bimbo con orecchioni» - eugenirachele : Un’altra gonade umana in cerca di visibilità. A seguirlo e acclamarlo, ovini umani. - infoitcultura : Chi è Fabio Franchi, il medico no vax che fa «esperimenti» sui bimbi -

Un annuncio shock postato su Fb da unno vax. "Sto cercando un bambino/a rigorosamente volontario/a che abbia lain atto e sia residente nelle Marche. Si tratta di esperimento che rispetta la convenzione di Oviedo e non infrange le regole del codice di Norimberga. Non posso spiegare più di tanto per ora. Nb, non ho intenzione di fargli alcuna iniezione". Inevitabili le polemiche sul post di uno degli autori del libro "Aids:la grande truffa". Tra gli esperti critici il virologo Roberto Burioni.(Di lunedì 25 febbraio 2019)