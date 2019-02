La cultura potrebbe far bene ai partiti privi di idee

huffingtonpost

(Di lunedì 25 febbraio 2019) E se, invece, fosse maledettamente semplice? Lavoro e, com'è sempre stato nella loro tradizione storica. Lavoro e, diritti sociali e istruzione, per tutti, senza inganni di sorta, senza narrazioni affascinanti o ammiccanti, senza effetti speciali.A guardarsi intorno, il dubbio sorge. Sorge il dubbio che manchi una forza politica impegnata a coniugare soprattutto lavoro e, come una volta accadeva 'a sinistra'. La forza morale che, ancor oggi, scaturisce da certe immagini del passato ce lo può ricordare. Rivedere quel leader politico, per esempio, che credeva tanto nelle proprie parole da volerle pronunciare proprio tutte, nonostante si sentisse male e stesse morendo. Quelle parole, che significavano molto per lui, esprimevano ragionamenti sul lavoro e sui diritti, e sulla, necessaria a difendere quel lavoro e quei diritti.La forza morale ...